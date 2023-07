Formel 1 im TV: 774.000 sehen im ORF Verstappen-Gala 03.07.2023 - 17:58 Von Gino Bosisio

© LAT Vor Ort gab es in Spielberg einen neuen Rekord

Der Österreich-GP auf dem Red Bull Ring in Spielberg brachte am Sonntag in Österreich im Free-TV in ORF 1 starke Zuschauerzahlen. Vor Ort gab es sogar einen neuen Rekord.