Spezial-Lackierung: McLaren fährt mit Chrom-Design

McLaren hat für den GP in Silverstone das Comeback einer ikonischen Lackierung angekündigt. Vor allem Lando Norris freut sich über den Look seines MCL60.

Sehenswertes Comeback bei McLaren: Der Traditionsrennstall bringt für den GP in Silverstone am Wochenende ein bekanntes Design zurück. Der MCL60 von Lando Norris und Oscar Piastri ist dann mit einer speziellen Chrom(e)-Lackierung unterwegs.

Die Chrom-Lackierung ist eine Hommage an McLarens Design aus den Jahren 2006 bis 2014. Die Chrom-Ära von McLaren wurde durch Lewis Hamiltons Titelgewinn im Jahr 2008 definiert. In dem Jahr brachte Google den Chrome-Browser auf den Markt.

«Es ist kein Geheimnis, dass Rennsportfans die klassische Chrom-Lackierung von McLaren lieben», sagte McLaren-CEO Zak Brown. «Google Chrome wollte Elemente dieser ikonischen Lackierung zurückbringen, um die Geschichte unseres Teams beim britischen Grand Prix zu feiern.»

Brown ist sich sicher, «dass diese Lackierung bei vielen unserer Fans tolle Erinnerungen wecken wird, und kann es kaum erwarten, sie bei unserem Heimrennen auf der Strecke zu sehen».

«Wir waren begeistert von der Reaktion der Fans auf die gebrandeten Radkappen, die unsere Partnerschaft einleiteten, und jetzt bringt Google Chrome bei seinem Heimrennen wieder Chrom auf den McLaren», so Nick Drake, Marketing-Spezialist bei Google.

Vor allem Lando Norris freut sich. Er findet die Lackierung «fantastisch», so der Brite. «Es gibt heutzutage kein anderes Auto, das so ist wie der Vodafone McLaren Mercedes von damals, mit dem ich aufgewachsen bin. Das war es, in das ich mich verliebt habe. In vielerlei Hinsicht kann ich sagen, dass es mich dazu inspiriert hat, Formel-1-Fahrer zu werden.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden

WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2