Verstappens Angriff: Ganz im Sinne von Mateschitz

Max Verstappen ist in Spielberg in der finalen Phase des Rennens noch auf die schnellste Rennrunde gegangen. Dietrich Mateschitz hätte das gefallen, glaubt RBR-Teamchef Christian Horner.

Max Verstappens Ansage gegen Ende des Rennens in Spielberg war klar: Er wollte stoppen, um mit frischen Reifen einen Angriff auf die schnellste Rennrunde starten zu können. Verstappen gab zu, dass das Ganze für ihn gar kein Problem war, «aber ich glaube, dass das Team etwas nervöser war.»

«Ich habe den Vorsprung gesehen und mir gedacht: Wir müssen stoppen. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann möchte ich auf die schnellste Runde gehen. Das haben wir letztendlich auch gemacht», so Verstappen über seine Gedankengänge.

24 Sekunden Vorsprung hatte er vor dem Stopp, danach lag er zwei Sekunden vor Charles Leclerc. Eine Panne beim Stopp, und der Sieg wäre in Gefahr gewesen. Doch daran hat Verstappen keinen Gedanken verschwendet.

«Von außen sieht es vielleicht wie ein großes Risiko aus, aber für mich im Auto hat es sich überhaupt nicht wie ein Risiko angefühlt», sagte Verstappen.

Ganz so ohne Risiko war es dann freilich auch nicht, wie Teamchef Christian Horner betonte. Natürlich sei dieser letzte Boxenstopp, um die schnellste Runde zu holen, ein kleines Risiko gewesen, so Horner. «Aber die Jungs waren am ganzen Wochenende so gut in Form, dass wir den Eindruck hatten, dass es das Risiko wert war.»

Verstappen weiß natürlich, wie er vorgehen muss. «Er hat uns bei diesem Boxenstopp Druck gemacht. Man spürte, dass er diesen weichen Reifensatz wollte. Wir haben gesagt: 'Okay, no risk, no fun!' Das hat Dietrich (der verstorbene Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz; Anm.d.Red.) immer gesagt. Und die Mechaniker waren in der Box heute so einer tollen Form, dass es nur ein kleines Risiko war», so Horner.

Am Ende sicherte sich Verstappen den Extrapunkt – unter dem Strich holte der Niederländer am Wochenende 34 von 34 möglichen Punkten.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden

WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2