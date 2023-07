Formel-1-WM 2024: 24 WM-Läufe sind geplant

Auch 2024 findet der Formel-1-WM-Auftakt in Bahrain statt

​FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem und Formel-1-CEO Stefano Domenicali haben verkündet, wie die Formel-1-WM 2024 ablaufen soll. Geplant sind 24 Grands Prix, das wäre neuer Rekord in der Königsklasse.

Der Autosport-Weltverband FIA und Formula One Management (FOM) haben den ersten Entwurf für den Ablauf der Formel-1-WM von 2024 veröffentlicht. Sie soll aus 24 Rennen bestehen und damit so umfangreich sein wie nie zuvor.

WM-Auftakt ist der Grosse Preis von Bahrain am 2. März, dies nach Wintertestfahrten auf dem Bahrain International Circuit, die von 21. bis 23. Februar stattfinden sollen. Dieses Rennen und der darauf folgende Lauf in Saudi-Arabien finden beide an einem Samstag statt, um dem Ramadan zu entgehen.

Weitere Änderungen: Die Rückkehr des Grossen Preises von China und Japan wird vom Herbst in den Frühling verlegt. Dafür wandert der Aserbaidschan-GP in den Herbst und wird mit Singapur gekoppelt.

Spanien findet Ende Juni statt und bildet mit Österreich und Grossbritannien drei Rennen in Folge.

Drei Grands Prix hintereinander gibt es auch von Ende Oktober bis Anfang November mit USA, Mexiko und Brasilien.

Katar wird mit dem Saisonfinale von Abu Dhabi gekoppelt. Die Saison reicht erstmals seit 2021 bis in den Dezember.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt wird definiert, welche GP-Wochenenden im Sprintformat durchgeführt werden.



FIA-Chef Ben Sulayem: «Wir wollen mit diesem Ablauf sicherstellen, dass der Sport durch kürzere Wege nachhaltiger wird und das Formel-1-Personal weniger Druck ausgesetzt ist.»



Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Ich glaube, wir haben ein aufregendes Programm zusammengestellt mit der richtigen Balance aus Traditionsrennen und neuen GP-Austragungsorten.»





Geplante Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island