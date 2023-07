GP-Tickets Spielberg 2024: Startschuss ist gefallen

In diesem Jahr wurde beim Formel-1-Besuch in Spielberg ein neuer Besucherrekord aufgestellt

Dieses Jahr pilgerten Hunderttausende von Fans an den Red Bull Ring, um die GP-Helden in Aktion zu erleben – und wurden mit einer fulminanten Show belohnt. Wer 2024 dabei sein will, kann sich jetzt die Tickets sichern.

Am Mittwoch veröffentlichten die Formel-1-Verantwortlichen den WM-Kalender für das nächsten Jahr, in dem der Österreich-GP natürlich nicht fehlen darf. Das Rennwochenende in Spielberg steht von 28. bis 30. Juni 2024 an und die Fans, die sich das Motorsport-Highlight nicht entgehen lassen wollen, können seit Montag ihre Eintrittskarten online erwerben.

Ein Besuch an der Strecke lohnt sich nicht nur wegen der Stars der Königsklasse, auch im Rahmenprogramm wird den Fans ganz viel geboten – ob ein Spaziergang durch die Boxengasse, akrobatische Flugeinlagen oder die Legenden-Parade, die GP-Besucher kommen auch zwischen den Sessions auf ihre Kosten.

In diesem Jahr wurden übers Wochenende insgesamt 304.000 Besucher gezählt, damit stellten die Formel-1-Begeisterten in der Steiermark einen neuen Besucherrekord auf. Ob dieser im nächsten Jahr geknackt werden kann, steht noch in den Sternen. Sicher ist, dass die Fans auch im nächsten Jahr am Red Bull Ring bestens unterhalten werden.