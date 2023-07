Mike Krack zum FIA-Fiasko: «Ich war schockiert»

​Die Formel 1 hat sich beim Grand Prix von Österreich blamiert: 1200 Fälle des Überschreitens von Pistengrenzen mussten geprüft werden, es hagelte Strafen. Aston Martin-Teamchef Mike Krack ordnet das FIA-Fiasko ein.

Anfang 2023 ordnete Formel-1-Rennleiter Niels Wittich an, wie in dieser GP-Saison das Thema Pistengrenzen gehandhabt wird. Ein Rennfahrer darf seinen Wagen neben die eigentliche Rennstrecke tragen lassen, aber ein Rad muss die weisse Pistenbegrenzungslinie noch berühren.

Wer jenseits davon fährt, wird notiert. Beim vierten Vergehen wird die diagonal geteilte, schwarz-weisse Flagge gezeigt, als letzte Warnung. Danach folgt eine Fünfsekunden-Strafe. Danach eine Strafe von zehn Sekunden.

Schon während des Grossen Preises von Österreich hagelte es Strafen, beispielsweise für Mercedes-Superstar Lewis Hamilton. Richtig dicke kam es aber nach dem Rennen: Aston Martin legte Protest gegen das Rennergebnis ein, mit dem Argument, die Rennleitung habe nicht alle Vergehen prüfen können. Die FIA-Regelhüter mussten zugeben: Das stimmt. Fünf Stunden nach dem Rennen wurden acht Fahrer mit Zeitstrafen belegt.

Die grosse Frage nach diesem Fiasko: Wie kann der Formel-1-Sport solch ein Eigentor künftig verhindern?



Aston Martin-Teamchef Mike Krack im Fahrerlager der Silverstone-Rennstrecke auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Es ist ganz einfach – die Fahrer müssen sich an die Vorgabe der Pistengrenzen halten. Zehn Fahrer haben das in Österreich geschafft, also ist das machbar. Was uns angeht, so mussten wir 2022 eine Strafe hinnehmen, also erhielten Fernando Alonso und Lance Stroll die ausdrückliche Warnung, sich an die Vorgaben zu halten. Und wir hielten sich im Rennen ständig auf dem Laufenden. Da wurde erheblich mehr geredet am Funk als sonst.»



Aston Martin-Teammanager Andy Stevenson wurde bei der FIA vorstellig, um einen Protest gegen das Rennergebnis einzulegen. Wie früh wurde das bei den Grünen erwogen? Mike Krack weiter: «Wir erkannten während des Rennens, dass nicht alle Vergehen geahndet werden. Wir dachten, vielleicht wir das noch korrigiert. Aber dann kam das provisorische Rennergebnis, und da erkannten wir einige Piloten, die nicht bestraft worden waren. Da wussten wir – das können wir so nicht stehen lassen.»



Einige Fahrer, wie Lewis Hamilton, monierten im Rennen Pisten-Fouls von Gegnern, wie war das bei Alonso und Stroll? Krack betont: «Unsere Fahrer haben keinen einzigen Fahrer angeschwärzt.»



«Wir haben ein routiniertes Team vor Ort, wir haben weitere Fachleute im Rennwagenwerk, und alle sind gut darauf trainiert, allfällige Vergehen der Gegner zu entdecken. Daher waren wir uns auch sicher, dass unser Einwand gegen das Ergebnis korrekt und fundiert ist. Aber ich bin davon überzeugt: Die anderen Rennställe machen das auch so.»



Die FIA-Regelhüter mussten nach eigenen Angaben mehr als 1200 Fälle von Pistenvergehen betrachten, um zu einem fairen Ergebnis zu kommen. Mike Krack weiter: «Diese Zahl hat mich schockiert. Ich meine, 1200 ist schon eine gewaltige Anzahl. Aber wir sind zufrieden damit, wie das gelöst worden ist.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2