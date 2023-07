Mike Krack (Aston Martin): «Das verändert alles»

​Aston Martin hat 2023 das neue Rennwagenwerk in der Nähe der Silverstone-Strecke bezogen. Auf die Frage an Teamchef Mike Krack, was im neuen Werk besser sei als im alten, lacht der Luxemburger: «Alles.»

Rennstallgründer Eddie Jordan hatte einst die gute Idee, sein Team bei der Silverstone-Rennstrecke anzusiedeln, das war vor mehr als dreissig Jahren. Danach blieb der Firmensitz der gleiche, aber das Sagen hatten viele Andere.

Eddie Jordan übergab sein Team Ende 2005 in die Hände des russischen Geschäftsmannes Alexander Shnaider, der den Rennstall als Midland an den Start brachte. Ein Jahr später hiess das Team Spyker, ab 2008 Force India. Eddie Jordan blickte so zurück: «Shnaider, Spyker-Teamchef Colin Kolles und Vijay Mallya von Force India haben unter den Umständen alle einen tollen Job gemacht. Doch ich bin besonders beeindruckt davon, was Force India geleistet hat.»

Im Sommer 2018 übernahm eine Firmengruppe um den Kanadier Lawrence Stroll den serbelnden Rennstall, ab nun hiess das Team Racing Point (2020 erneut WM-Vierter). Der gleiche Stroll stieg bei Aston Martin ein, und seit Anfang 2021 heissen die Formel-1-Renner aus Silverstone Aston Martin.

Egal, unter welchem Namen – das alte Rennwagenwerk tat treu seinen Dienst. Aber diese Zeiten sind seit wenigen Wochen vorbei. Aston Martin hat sein neues Werk bezogen: Unbestätigt 230 Millionen Euro teuer und bestätigt 37.000 Quadratmeter gross, umschliesst der so genannte «Aston Martin Campus» einen Windkanal sowie einen Rennsimulator.



Ein Teil des bisherigen Werks wurde dabei um zwei neue Gebäude ergänzt, mit einem Laufsteg, der alle drei Häuser verbindet. Im einen neuen Gebäude sind Design, Herstellung und Marketing untergebracht, im zweiten neuen der Windkanal, im bisherigen sind Mannschaftsräume und die Logistik-Abteilung zu finden. Es handelt sich um das erste neue Werk eines GP-Teams seit 17 Jahren, seit dem McLaren Technology Centre von McLaren.



Team-Besitzer Lawrence Stroll: «Dies ist das modernste Werk der Königsklasse, zudem klimaneutral. Diese neue Rennwagenfabrik symbolisiert auch unsere Pläne, eines Tages ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden zu können.»



Bauleiter Guy Austin über das eigenwillige Layout mit diesen drei, miteinander durch Brücken verbundenen Gebäuden: «So können die Mitarbeiter auch bei Wind und Wetter trockenen Fusses in die anderen Abteilungen.»



So knackig-kompakt wie die frühere Jordan-Fabrik ist der Campus nicht, er ist ungefähr so lange wie vier Fussballfelder, gut 400 Meter.



Aston Martin-Teamchef Mike Krack wird im Fahrerlager der Silverstone-Rennstrecke gefragt, was am neuen Werk besser sei. Der 51-jährige Luxemburger lacht: «Alles! Nein, ernsthaft – dieses neue Werk verändert bei uns alles. Es herrscht im neuen Werk eine ganz andere Art der Kommunikation.»



«Zuvor waren die verschiedenen Abteilungen ziemlich zusammengewürfelt, das Team wuchs im Laufe der Jahre Gebäude um Gebäude, aber das war natürlich nie aus einem Guss. Das ist jetzt ganz anders. Wir hatten durch den Neubau die Gelegenheit, die verschiedenen Bereiche sinnvoller zu platzieren und durch kürzere Wege die Effizienz zu erhöhen.»



«Wir haben ein sehr offenes Layout gewählt, das Begegnungen ermöglicht, die früher so nicht möglich waren. In einem der Pausenbereiche traf ich gestern einen Mitarbeiter aus der Produktion, mit dem ein Gespräch übers kommende GP-Wochenende entstand. Solche Zufallstreffen bei einem Kaffee erzeugen frische Ideen, ich finde das inspirierend. Ich mag es, diesen Kontakt mit den Mitarbeitern zu pflegen, und das war bei der früheren, eher zerklüfteten Anordnung der Teamgebäude kaum möglich.»



«Was die Arbeitsbereiche angeht, so ist der grösste Unterschied zu früher: Die Design-Abteilung ist erheblich umfangreicher geworden, die Produktion ebenfalls.»



Wenn Aston Martin den neuen Windkanal in vollem Betrieb haben wird, dann steht fest: Die Grünen werden – gemäss Reglement und aufgrund ihrer starken Leistungen im ersten Saisonteil – weniger Stunden darin verbringen dürfen als einige Gegner. Mike Krack: «Darauf sind wir vorbereitet, und das ist eine Schwierigkeit für alle Top-Teams. Wenn deine Windkanalstunden begrenzt sind, dann musst du versuchen, die Zeit so effizient wie möglich zu nutzen.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2