Formel-1-Film mit Brad Pitt: Das ist sein Rennwagen!

​In Silverstone beginnen Dreharbeiten zum Formel-1-Film von Apple+ mit Hollywood-Star Brad Pitt. Die ersten Autobilder des erfundenen Teams APX sind da, den Pitt als Racer Sonny Hayes fahren wird.

Hollywood in Silverstone: Apple+ beginnt am GP-Wochenende von Grossbritannien mit den Dreharbeiten für den Formel-1-Film, in welchem Brad Pitt die Hauptrolle spielen wird. In der Boxengasse von Silverstone sind elf Teams zu finden, die zehn gewohnten, dazu das erfundene Team APX GP (in Anspielung auf Apex, Kurven-Scheitelpunkt), über der Box die Namen der Rennfahrer Sonny Hayes (gespielt von Brad Pitt) und Joshua Pierce (gespielt von Damson Idris).

Die Formel 1 hat am Nachmittag des 6. Juli erste Fahrbilder des APX GP-Rennwagens veröffentlicht, in attraktivem schwarz-goldenen Design. Es ist nicht bekannt, wer dabei am Lenkrad sitzt.

Am Wagen ist auf der Nase ein grosser Mercedes-Stern zu sehen, dazu verschiedene Kleber von Mercedes-Partnern wie Tommy Hilfiger und IWC. An der Flanke des Renners wirbt Expensify (Software aus den USA) und Shark Ninja (Haushaltgeräte aus den USA). Ferner zu sehen: Formel-1-Partner MSC (Kreuzfahrtgesellschaft) und AMG.

Bekannt ist: Der Film wird von Joseph Kosinski gedreht (Regisseur von «Top Gun: Maverick») und von Jerry Bruckheimer produziert («Top Gun», «Fluch der Karibik»).



Ein Titel des Films steht noch nicht fest, über die Handlung gibt es derzeit nur Gerüchte, wie etwa, dass Sonny Hayes nach einer längeren Pause in die Königsklasse zurückkehrt. Grund für die Pause: unbekannt.



Was hingegen von der Formel 1 bestätigt ist: Apple+ wird mindestens die zweite Saisonhälfte 2023 lang an den GP-Schauplätzen drehen. Im Zeitplan des Silverstone-Wochenendes sind dafür verschiedene Zeitfenster für Dreharbeiten der US-Amerikaner vorgesehen. An der Boxenmauer gibt es auch einen Kommandostand von APX GP.



Lewis Hamilton ist als Berater dabei und sagt in Silverstone: «Ich finde es fabelhaft, dass unser Sport diese Möglichkeit erhält, und es ist eine grosse Ehre für mich, an diesem Projekt mitzuarbeiten.»