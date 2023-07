Lewis Hamilton: «Wir müssen andere Lösungen finden»

​Mercedes-Superstar Lewis Hamilton gehörte zu jenen Piloten, die von der Strafenflut beim Österreich-GP betroffen waren: Achter statt Siebter. In England sagt Hamilton: «Das sollten wir nicht erleben müssen.»

Mercedes-Star Lewis Hamilton monierte im Laufe des Grossen Preises von Österreich mehrfach, dass Rivalen jenseits der Pistengrenzen fahren. Am Ende aber wurde er selber bestraft, einmal während des WM-Laufs auf dem Red Bull Ring, einmal am Abend danach.

Zur Erinnerung: Aston Martin legte gegen das Ergebnis des Rennens in der Steiermark Protest ein – viele Vergehen in Sachen Einhalten der Pistengrenzen seien ungeahndet geblieben. Die FIA-Regelhüter mit den Rennkommissaren Garry Connelly (Australien), Mathieu Remmerie (Belgien), Enrique Bernoldi (Brasilien) und Walter Jobst (Österreich) kamen zum Schluss: Der Protest von Aston Martin ist berechtigt, die ganzen Fälle müssen im Detail beleuchtet werden.

Es kam heraus, dass es mehr als 1200 Fälle potenzieller Vergehen gibt, mit Fahrzeugen neben der Strecke.



Um 21.30 Uhr, fünf Stunden nach dem Fallen der Zielflagge, wurde bekannt, wer nachträglich bestraft werden muss:



Carlos Sainz: 10 Sekunden

Lewis Hamilton: 10 Sekunden

Pierre Gasly: 10 Sekunden

Alexander Albon: 10 Sekunden

Esteban Ocon: 30 Sekunden

Logan Sargeant: 10 Sekunden

Nyck de Vries: 15 Sekunden

Yuki Tsunoda: 5 Sekunden



Für Mercedes-Star Lewis Hamilton bedeutete das: Rückfall hinter seinen Stallgefährten George Russell und damit Achter in Grand Prix.



Der siebenfache Weltmeister blickt so auf seinen Einsatz im Murtal zurück: «Wir müssen andere Lösungen finden. Wir sollten nicht all diese Strafen für die Fahrer erleben müssen.»



In Silverstone hat Lewis Hamilton schon acht Mal triumphiert. Vor seinem Heim-GP sagt der 103-fache GP-Sieger: «Das ist der beste Grand Prix von allen. Mein erster Auftritt war bei den Kart-Kadetten, und ich hatte einen Unfall. Als Autorennfahrer war mein erster Auftritt mit einem Auto der Formel Renault. Vom ersten Tag an war dieser Ort für mich pure Magie. In meiner ersten Formel-1-Saison hatte ich hier die Pole, und die Leute brüllten so laut, dass ich sie trotz des Lärms des früheren Saugmotors hörte – unglaublich! Ich werde hier von der positiven Energie der Fans förmlich getragen.»



Was hat Mercedes Neues dabei fürs Heimrennen? Lewis: «Wir haben hier einen neuen Frontflügel, das soll ein weiterer Schritt in die richtige Richtung sein.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2