Zeitplan Silverstone-GP: Brad Pitt auf der Strecke

​Es ist unmöglich, am GP-Wochenende von Silverstone die Filmmannschaft von Apple+ zu übersehen: Dreharbeiten für den Formel-1-Film mit Superstar Brad Pitt, auch mit Rennwagen auf der Strecke!

Silverstone 2023 ist kein GP-Wochenende wie jedes andere: Neben reichlich Action auf der Strecke (Formel 1, Formel 2, Formel 3, Porsche, historische GP-Rennwagen), neben Action auch über der Strecke (Flug-Demos der RAF Falcons und der Red Arrows), neben dem üblichen Wirbel in Silverstone mit zahlreichen VIP gibt es noch eine ganz andere Dimension – Hollywood besucht Silverstone.

Nicht zu übersehen und bereits am Donnerstag heisses Thema Tausender Fans in den sozialen Netzwerken: Die Dreharbeiten von Apple+ für den kommenden Formel-1-Film mit Superstar Brad Pitt. Bekannt ist in Sachen Drehbuch wenig: Pitt spielt den Rennfahrer Sonny Hayes, der für das Team APX GP fährt, die Formel 1 hat zusammen mit Apple+ die ersten Fotos des schwarz-goldenen Autos gezeigt.

Witziges Detail: Racer Hayes fährt mit jener Startnummer 7, die Kimi Räikkönen von 2014 bis 2021 verwendet hat. Sein APX GP-Stallgefährte Joshua Pierce (gespielt von Damson Idris) rückt mit der 9 aus, früher verwendet von Nikita Mazepin und davor von Marcus Ericsson.

Die Fans bekamen schon am Donnerstag schon Einiges zu sehen: Da zischten zwei APX GP-Rennwagen im Formationsflug um die Bahn, über den Rennwagen ein Hubschrauber, der alles filmte. Das Produktions-Team mit Regisseur Joseph Kosinski («Top Gun: Maverick») hat im Zeitplan des Traditionsrennens verschiedene Zeitfenster erhalten, in welchen auf der Bahn und in der Boxengasse gedreht werden kann (siehe unser Zeitplan unten).



Es ist das erste Mal seit dem legendären Film «Grand Prix» von John Frankenheimer 1966, dass eine grosse Hollywood-Produktion im Rahmen der Formel-1-Rennen entsteht.





Zeitplan Grosser Preis von Grossbritannien

Freitag, 7. Juli

(Vorsicht, Zeitverschiebung: Alle Angaben hier sind in britischer Lokalzeit, Europa liegt eine Stunde vor Grossbritannien)

09.35–09.50 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

10.05–10.50 Uhr: Training Formel 2

11.00–11.30 Uhr: Paddock Club Track Tour

11.00–11.30 Uhr: Flugshow RAF Falcons

11.00–12.00 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00 Uhr: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–12.00 Uhr: Pirelli Hot Laps

12.05–12.20 Uhr: Pisteninspektion

12.30–13.30 Uhr: Erstes Training Formel 1

13.40–13.55 Uhr: Historische Formel 1

14.00–15.00 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

14.10–14.40 Uhr: Qualifying Formel 3

15.05–15.35 Uhr: Qualifying Formel 2

15.40–15.50 Uhr: Pisteninspektion

16.00–17.00 Uhr: Zweites Training Formel 1

17.10–17.25 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

17.40–18.25 Uhr: Training Porsche Supercup

18.35–19.05 Uhr: Aston Martin 110th Anniversary Demonstration

18.40–19.40 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

19.10–19.40 Uhr: Paddock Club Track Tour

19.25–21.00 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 8. Juli

08.00–08.25 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

08.35–08.50 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.20–10.05 Uhr: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten)

10.15–10.30 Uhr: Historische Formel 1

10.15–11.00 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

10.30–10.50 Uhr: Formel 1 Boxenstopptraining

10.35–10.55 Uhr: Pirelli Hot Laps

10.55–11.20 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

11.10–11.20 Uhr: Pisteninspektion

11.30–12.30 Uhr: Drittes Training Formel 1

12.40–12.50 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

13.15–14.05 Uhr: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten)

14.10–14.40 Uhr: Paddock Club Track Tour

14.10–14.40 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

14.40–14.50 Uhr: Pisteninspektion

15.00–16.00 Uhr: Qualifying Formel 1

16.00–17.00 Uhr: Pressekonferenz Qualifying

16.10–16.30 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

16.45–17.15 Uhr: Qualifying Porsche Supercup

17.30–18.30 Uhr: Paddock Club Track Tour

17.30–18.30 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

17.35–21.00 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30 Uhr: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 9. Juli

07.30–07.45 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–09.10 Uhr: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten)

09.15–09.25 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

09.55–11.00 Uhr: Hauptrennen Formel 2 (29 Runden oder 60 Minuten)

11.10–11.25 Uhr: Historische Formel 1

11.55–12.30 Uhr: Rennen Porsche Supercup (14 Runden oder 30 Minuten)

12.35–12.45 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

12.45–13.15 Uhr: Paddock Club Track Tour

12.50–13.20 Uhr: Fahrerparade

12.50–13.50 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

13.25–13.45 Uhr: Pirelli Hot Laps

13.50–14.00 Uhr: Pisteninspektion

14.05–14.27 Uhr: Red Arrows Flugshow

14.38–14.48 Uhr: Fahrerpräsentation und Nationalhymne

14.46–14.48 Uhr: Red Arrows Vorbeiflug

15.00–17.00 Uhr: Grand Prix von Grossbritannien (52 Runden oder 120 Minuten)

Abhängig von Rennschluss: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden





WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2