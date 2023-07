Lewis Hamilton zu Spa-Tragödie: «Änderungen nötig»

Lewis Hamilton sagt über den Rundkurs in Spa-Francorchamps: «Du siehst speziell bei schlechtem Wetter nicht, was dich auf der Strecke erwartet»

Wegen des tödlichen Unfalls von Dilano van ’t Hoff wird wieder über eine Anpassung des Circuit de Spa-Francorchamps diskutiert. Auch beim Formel-1-Wochenende in Silverstone wurde darüber gesprochen.

Der Unfall auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, der am 1. Juli das Leben des erst 18-jährigen Dilano van ’t Hoff gekostet hat, beschäftigt auch die Formel-1-Stars. Am Rande des Silverstone-Rundkurses wurde darüber diskutiert, ob die belgische Traditionsstrecke angepasst werden muss, um die Gefahr bei Abflügen in der Eau-Rouge-Passage zu minimieren. Denn der Crash verlief ähnlich wie jener im Formel-2-Rennen von 2019, der den Tod von Anthoine Hubert zur Folge hatte.

Auch Lewis Hamilton wurde auf das Thema angesprochen und der Mercedes-Pilot erklärte: «Ich muss mir das anschauen, aber es ist natürlich erschütternd, dass wir in so kurzer Zeit zwei Fahrer verloren haben. Aber ich vertraue der FIA, die einen sehr guten Job macht, um die Sicherheit zu erhöhen. Ich weiss, dass diese sehr wichtig ist und deshalb Jahr für Jahr viele Anstrengungen unternommen werden, um die Strecken sicherer zu gestalten.»

«Ich bin mir deshalb sicher, dass sie sich die Eau Rouge genau anschauen und überlegen werden, wie man die Sicherheit dort verbessern kann. Und ich finde auch, dass Änderungen nötig sind. Als Fahrer kommst du über den Hügel und siehst speziell bei schlechtem Wetter nicht, was dich auf der Strecke erwartet. Und das hat zuletzt gleich zwei Mal zu einem tödlichen Unfall geführt, deshalb muss etwas unternommen werden», fügte der siebenfache Weltmeister an.

Esteban Ocon sagte: «Ich denke, dass man die Geschehnisse genau aufarbeiten muss. Es ist eine Tragödie. Die Wetterbedingungen haben die Fahrt dort besonders knifflig gestaltet. Und in diesen Nachwuchsrennen sind nicht nur 20 Autos dabei, sondern teilweise mehr als 30. Ich war in der Vergangenheit auch schon in der Situation, dass ich weiter hinten unterwegs gewesen war und nichts gesehen habe. Die Sicht ist ein Hauptfaktor, und die meisten von uns sind in diesen Situationen im Blindflug unterwegs.»

«Ich bin mir sicher, dass sich die FIA das anschauen und versuchen wird, die Situation zu verbessern. Nächste Woche werden wir eine Art Schutzbleche auf dieser Strecke hier ausprobieren, die helfen sollen, die Gischt bei schlechtem Wetter zu verringern und damit die Sicht zu verbessern», ergänzte der Alpine-Pilot aus Frankreich.

