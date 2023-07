Sir Jackie Stewart: Nach Schlaganfall bewusstlos

​Die schottische Rennlegende Sir Jackie Stewart hat zugegeben: Bei einem Besuch in Jordanien hat er einen leichten Schlaganfall erlitten. «Ich fühlte mich unwohl und kippte um, dann war ich lange ohne Bewusstsein.»

Ein Stammgast fehlte zu Beginn des GP-Wochenendes von Silverstone: der dreifache Formel-1-Champion Sir Jackie Stewart. Der Weltmeister der Jahre 1969, 1971 und 1973 hat gegenüber der Daily Mail zugegeben, warum es in den letzten Wochen sehr still um ihn geworden ist – der 84-jährige Schotte hat nach eigenen Angaben in Jordanien einen leichten Schlaganfall erlitten!

Der 27-fache GP-Sieger reiste im Juni nach Jordanien, er war eingeladen zur Hochzeit von Kronprinz Hussein. Stewart erzählt in der Daily Mail: «In der Nacht vor der Vermählung fühlte ich mich seltsam und kippte um. Und dann war ich lange ohne Bewusstsein, kompletter Filmriss. Ich wurde in ein Krankenhaus gebracht.»

«Das Königshaus von Jordanien stellte sicher, dass ich die bestmögliche Versorgung erhalte. Aber ich wollte so schnell als möglich nach Hause, also war der Kronprinz von Bahrain so nett, mir seinen Privatflieger zur Verfügung zu stellen. Es ging mir nicht so schlecht, allerdings hatte ich Mühe mit Gehen.»

Sir Jackie Stewart ist der Überzeugung, dass er sich in den vergangenen Monaten wohl zu viel zugemutet hat. Und es gab Warnzeichen. So nahm er an der Trauerfeier von Annie Meldrum teil, der Witwe des früheren Wildhüters von Queen Elizabeth II. «Ich war eingeladen, dort ein paar Worte zu sprechen. Das habe ich auch getan. Aber ich sprach nicht besonders gut. Dann nur eine Nacht zuhause in Genf, von dort ging es gleich weiter nach Jordanien. Davor hatte ich im Mai im Rahmen des Miami-GP sehr viel zu tun. Das häufte sich alles an.»



Und wie geht es Sir Jackie Stewart jetzt? «Gegenwärtig mache ich viel Physio-Therapie, ich kann schon wieder fast perfekt gehen. Alles läuft gut. Und natürlich möchte ich nach Silverstone kommen.»





Erstes Training, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,600 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,448 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,489

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,668

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,680

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,483

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,757

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,841

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,871

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,058

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,091

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,168

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,228

14. George Russell (GB), Mercedes, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,490

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,492

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,524

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,721

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,785

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,991