Ferrari: Bittere Pille für Charles Leclerc

​Sorgen bei Ferrari: Charles Leclerc konnte im zweiten Training zum britischen Grand Prix in Silverstone wegen eines Elektrikschadens keine Runde fahren. Das stellt den Monegassen vor grosse Probleme.

Der normale Fahrplan für einen Formel-1-Rennstall: Feinarbeit in Sachen Abstimmung im ersten Training, Dauerläufe im zweiten. Im dritten Training wird das Set-up verfeinert, dazu gibt’s Quali-Versuche, es folgt am Samstagnachmittag das Abschlusstraining.

Dieses Programm ist bei Ferrari mit Charles Leclerc komplett über den Haufen geworden. Nach fünftbester Zeit im ersten Training konnte der Monegasse Leclerc in der zweiten Trainingsstunde keine einzige Runde drehen – ein Elektrikdefekt liess sich nicht rechtzeitig beheben.

Damit fehlen Leclerc die im Hinblick auf Sonntag so wichtigen Dauerläufe. Jetzt kommt’s noch übler: Was am Freitagnachmittag verpasst worden ist, kann der fünffache GP-Sieger am Samstagmittag mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht aufholen. Denn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es mindestens im dritten Training regnen.

Dabei hätte Charles ein sorgfältig abgestimmtes Auto bitter nötig, denn der 25-Jährige sagt: «Auf Strecken, wo einem Wind der eine oder andere Streich spielen kann, hatten wir in diesem Jahr unsere liebe Mühe, in Miami, auch in Baku. Von daher wäre es wichtig gewesen, das inzwischen verbesserte Auto bei solchen Bedingungen länger zu spüren.»



«Wenn du ein instabiles Auto hast, dann macht der Wind alles noch schlimmer. Das hat auch direkten Einfluss auf den Reifenverschleiss. So wie auch das Fahren im Windschatten eines Gegners. In solchen Situationen haben wir uns im ersten Saisondrittel schwergetan, in Österreich spürte ich eine Verbesserung.»



«Jammerschade, dass ich nicht am zweiten freien Training teilnehmen konnte. Nun müssen wir versuchen, aus dem Samstag so viel als möglich herauszuholen. Aber uns ist klar, dass die Bedingungen am Samstag wohl komplett anders sein werden.»





2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,078 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,022 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,218

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,264

05. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,688

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,788

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,802

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,811

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,848

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,056

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,147

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,160

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,164

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,182

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,205

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,300

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,361

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,405

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,493

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit





1. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,600 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,448 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,489

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,668

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,680

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,483

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,757

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,841

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,871

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,058

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,091

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,168

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,228

14. George Russell (GB), Mercedes, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,490

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,492

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,524

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,721

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,785

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,991