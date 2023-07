Fernando Alonso: «Mein Auto fühlte sich gut an»

Fernando Alonso: «Es sieht so aus, als könnte sich das Wetter morgen ändern, also werden wir sehen, welche Bedingungen wir vorfinden werden»

Fernando Alonso belegte nach dem ersten Training in Silverstone noch den vierten Platz auf der FP1-Zeitenliste. Den Tag beendete er aber als Zehntschnellster. Dennoch fiel seine Tagesbilanz positiv aus.

47 Runden drehte Fernando Alonso am Trainingsfreitag auf dem Silverstone Circuit. Nach der ersten Trainingsstunde war der zweifache Champion noch der Viertschnellste im Feld. Auf Max Verstappens Bestzeit fehlten ihm 0,668 sec.

Den Tag beendete der schnelle Spanier aber auf Platz 10 der FP2-Zeitenliste, mit einem Rückstand von 1,056 sec auf die Bestmarke des Tages, die erneut der WM-Leader aus dem Red Bull Racing Team aufgestellt hatte. Dennoch war er zufrieden.

«Es ist schön, wieder in Silverstone zu sein und direkt gegenüber von unserem AMR Technology Campus zu fahren», schwärmte der 32-fache GP-Sieger. «Diese Strecke sorgt bei uns in den Formel-1-Autos immer für viel Adrenalin», fügte er an.

Nicht nur die Streckenführung war eine Herausforderung. Alonso erklärte: «Es war sehr windig, was die Arbeit ziemlich schwierig gestaltete, aber das Auto fühlte sich gut an.» Er weiss, dass ihn auch am Qualifying-Samstag eine knifflige Aufgabe erwartet.

«Wir haben in beiden Sessions ein paar Dinge getestet, und nun können wir noch mehr analysieren. Es sieht so aus, als könnte sich das Wetter morgen ändern, also werden wir sehen, welche Bedingungen wir vorfinden werden», mahnte der 41-Jährige.

2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,078 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,022 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,218

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,264

05. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,688

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,788

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,802

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,811

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,848

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,056

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,147

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,160

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,164

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,182

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,205

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,300

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,361

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,405

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,493

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

1. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,600 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,448 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,489

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,668

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,680

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,719

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,757

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,841

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,871

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,058

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,091

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,168

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,228

14. George Russell (GB), Mercedes, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,490

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,492

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,524

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,721

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,785

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,991