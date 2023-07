Nico Hülkenberg: «Müssen Renntempo zu verbessern»

Das erste Training auf dem Silverstone Circuit beendete Nico Hülkenberg noch auf dem letzten Platz. In der zweiten Session drehte er die siebtschnellste Runde. Der Haas-Pilot weiss, was er verbessern muss.

Für Nico Hülkenberg begann das Wochenende in Grossbritannien mit einem umfangreichen Trainingsprogramm. In der ersten Session umrundete der den Silverstone Circuit 22 Mal und belegte am Ende den letzten Platz auf der Zeitenliste.

Sehr viel flotter war er im zweiten Training unterwegs. Nach 28 Runden fehlten ihm knapp acht Zehntel auf die Bestzeit von Max Verstappen, damit war er der Siebtschnellste im Feld.

Der Deutsche erklärte nach getaner Arbeit: «Der Tag war okay, im Renntrimm fühlte sich das Auto nicht allzu schlecht an.» Gleichzeitig relativierte er: «Aber ich war fast immer allein unterwegs, das war also nicht ganz repräsentativ für das Rennen am Sonntag.»

Und Hülkenberg kündigte an: «Wir werden nun versuchen, das Renntempo und das Reifenmanagement zu verbessern. Ich denke, der Speed auf einer Runde sah okay aus, aber wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir im Rennen besser machen können, um das Maximum herauszuholen.»

Teamchef Günther Steiner fasste zusammen: «Das erste Training war schwierig. Wir haben einige Dinge ausprobiert, um unsere Probleme zu lösen, und ich denke, die Lehren, die wir dabei gezogen haben, haben wir im zweiten Training dann umgesetzt. Ich denke, wir gehen in die richtige Richtung, und der Longrun war gut, auch wenn wir natürlich nur 15 Runden gedreht haben und wir im Rennen auf diesen Reifen eine längere Distanz werden zurücklegen müssen.»

2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,078 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,022 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,218

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,264

05. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,688

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,788

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,802

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,811

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,848

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,056

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,147

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,160

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,164

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,182

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,205

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,300

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,361

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,405

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,493

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

1. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,600 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,448 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,489

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,668

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,680

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,719

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,757

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,841

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,871

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,058

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,091

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,168

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,228

14. George Russell (GB), Mercedes, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,490

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,492

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,524

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,721

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,785

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,991