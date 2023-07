Zeitplan Silverstone-GP: Safety-Car schon im Einsatz

​Im Ablauf eines GP-Wochenendes fällt auf: Immer wieder ist eine Pisteninspektion angesetzt. Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer sagt, was dabei auf einer Formel-1-Strecke genau passiert.

In Silverstone läuft das britische Grand-Prix-Wochenende, in Sachen Formel 1 stehen dabei am Samstag, 8. Juli, das dritte freie Training und das Qualifying auf dem Programm. Dazu erhalten die Fans das Sprintrennen der Formel 2 serviert. Dank des üppigen Rahmenprogramms gibt es auch darüber hinaus Einiges zu sehen.

Was beim Ablauf eines Grand-Prix-Wochenendes im Zeitplan immer wieder auffällt: die Pisteninspektion. Was passiert da eigentlich genau? Die Antwort kennt der deutsche Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer.

Der 52-jährige Waiblinger holt aus: «Unser Wochenende beginnt am Donnerstag, wenn Safety-Car und Medical-Car eine Stunde lang auf der Bahn sind, um auf der jeweiligen Strecke zu üben und zu prüfen, dass die Technik funktioniert.»

«Eine Pisteninspektion findet in der Regel vor jedem Training statt, also vor drei freien Trainings und vor dem Qualifying; in der Regel sitzt Rennleiter Niels Wittich dafür bei mir im Wagen. Hier geht es darum, einen letzten Blick auf die Bahn zu werfen, um zu sehen, dass alles bereit ist für die Formel 1.» Wittich inspiziert dabei auch Randsteine, Auslaufzonen und Pistenbegrenzung.

Dazu kommt immer wieder, auch an diesem 8. Juli in Silverstone: Wie nass ist die Strecke? Am Morgen hat es angefangen zu regnen, die Meteorologen warnen vor Starkregen und Gewittern.



Was passiert eigentlich, wenn das Safety-Car (von Mercedes oder von Aston Martin zur Verfügung gestellt) ein technisches Problem hat? Für solche Fälle stehen Ersatzfahrzeuge bereit, in das Mayländer und sein Beifahrer Richard Darker umsteigen könnten. Akut wurde das beispielsweise in Südkorea 2010, als Mayländer im strömenden Regen so lange auf der Bahn war, dass dem Führungs-Mercedes der Sprit auszugehen drohte.





Zeitplan Grosser Preis von Grossbritannien

Samstag, 8. Juli

(Vorsicht, Zeitverschiebung: Alle Angaben hier sind in britischer Lokalzeit, Europa liegt eine Stunde vor Grossbritannien)

10.15–11.00 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

10.30–10.50 Uhr: Formel 1 Boxenstopptraining

10.35–10.55 Uhr: Pirelli Hot Laps

10.55–11.20 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

11.10–11.20 Uhr: Pisteninspektion

11.30–12.30 Uhr: Drittes Training Formel 1

12.40–12.50 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

13.15–14.05 Uhr: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten)

14.10–14.40 Uhr: Paddock Club Track Tour

14.10–14.40 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

14.40–14.50 Uhr: Pisteninspektion

15.00–16.00 Uhr: Qualifying Formel 1

16.00–17.00 Uhr: Pressekonferenz Qualifying

16.10–16.30 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

16.45–17.15 Uhr: Qualifying Porsche Supercup

17.30–18.30 Uhr: Paddock Club Track Tour

17.30–18.30 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

17.35–21.00 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30 Uhr: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 9. Juli

07.30–07.45 Uhr: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–09.10 Uhr: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten)

09.15–09.25 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

09.55–11.00 Uhr: Hauptrennen Formel 2 (29 Runden oder 60 Minuten)

11.10–11.25 Uhr: Historische Formel 1

11.55–12.30 Uhr: Rennen Porsche Supercup (14 Runden oder 30 Minuten)

12.35–12.45 Uhr: Dreharbeiten für F1-Film

12.45–13.15 Uhr: Paddock Club Track Tour

12.50–13.20 Uhr: Fahrerparade

12.50–13.50 Uhr: Paddock Club Pit Lane Walk

13.25–13.45 Uhr: Pirelli Hot Laps

13.50–14.00 Uhr: Pisteninspektion

14.05–14.27 Uhr: Red Arrows Flugshow

14.38–14.48 Uhr: Fahrerpräsentation und Nationalhymne

14.46–14.48 Uhr: Red Arrows Vorbeiflug

15.00–17.00 Uhr: Grand Prix von Grossbritannien (52 Runden oder 120 Minuten)

Abhängig von Rennschluss: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden



WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2





2. Training, Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,078 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,022 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,218

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,264

05. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,688

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,788

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,802

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,811

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,848

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,056

11. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,147

12. George Russell (GB), Mercedes, +1,160

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,164

14. Lando Norris (GB), McLaren, +1,182

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,205

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,300

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,361

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,405

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,493

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit





Erstes Training, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,600 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,448 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,489

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,668

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,680

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,483

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,757

08. Lando Norris (GB), McLaren, +0,841

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,871

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,058

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,091

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,168

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,228

14. George Russell (GB), Mercedes, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,490

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,492

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,524

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,721

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,785

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,991