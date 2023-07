3. Training Silverstone: Bestzeit von Charles Leclerc

Charles Leclerc gab in der letzten freien Trainingsstunde vor dem Silverstone-Qualifying das Tempo vor

Als die Piste im 3. Silverstone-Training noch trocken war, war Charles Leclerc auf den weichen Reifen der Schnellste. Max Verstappen war auf der Medium-Mischung der Achtschnellste.

Die Regenwahrscheinlichkeit für das dritte Training auf dem Silverstone Circuit lag bei 90 Prozent und über der Strecke türmten sich die dunklen Regenwolken, doch die GP-Stars durften die letzte Session vor dem Qualifying auf Slicks in Angriff nehmen. Fernando Alonso war der Erste, der auf die Bahn fuhr.

Lando Norris wollte es ihm gleichtun, wurde jedoch noch in der Boxengasse von seinem Team angewiesen, wieder anzuhalten, weil noch ein Lüfter am Auto war. Diesen entfernte ein Mechaniker, bevor Norris auf die Strecke fuhr, dennoch kündigte die Rennleitung wegen der Szene eine Untersuchung an.

Keinen guten Start erwischte Alex Albon, der am Vortag noch mit der drittschnellsten Zeit des Tages für hochgezogene Augenbrauen gesorgt hatte. Ein Elektronik-Problem an seinem Auto hielt die Mechaniker auf Trab und zum Start des dritten Trainings wurde noch an seinem Auto geschraubt. Immerhin dauerte die Verspätung keine zehn Minuten, danach konnte der Thai-Engländer ausrücken.

Nach den ersten 15 Minuten belegte der Williams-Pilot den 16. Platz. die Top-10 lautete Carlos Sainz vor Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez, Alonso, Lewis Hamilton, Norris und Yuki Tsunoda. Doch dabei blieb es natürlich nicht, zwei Minuten später setzte sich Hamilton mit 1:27,948 min an die Spitze.

Lange durfte sich der Lokalheld nicht darüber freuen, denn Leclerc legte mit 1:27,419 min eine neue Messlatte und distanzierte Hamilton um mehr als eine halbe Sekunde. Wie der siebenfache Weltmeister war auch der Ferrari-Star auf der weichen Mischung unterwegs. Der schnellste Mann auf den mittelharten Reifen war Verstappen, der nach 20 Minuten Platz 4 belegte.

Während Oscar Piastri über Funk mitteilte, dass er Blitze sah und Alonso mitgeteilt wurde, dass es bald regnen würde, kämpfte Logan Sargeant mit ganz anderen Sorgen. Der Amerikaner berichtete: «Irgendetwas ist gerade in die Luft gegangen und ein heisser Luftstrahl hat mich am Arm erwischt.» Er sei aber okay, gab er auf Nachfrage des Renningenieurs Entwarnung.

Der Regen kam kurz vor Halbzeit, noch bevor dieser die Strecke erreichte, fand Albon zur Form des Vortags zurück und drehte die zweitschnellste Runde. Die zweite Position hielt der 27-Jährige auch zur Halbzeit der Session. Spitzenreiter war zu diesem Zeitpunkt Leclerc mit 1:27,419 min. Hinter Albon komplettierten Alonso, Pierre Gasly, Hamilton, Sainz, Sargeant, Verstappen, Russell und Tsunoda die Top-10. Nyck de Vries, Norris, Stroll, Pérez, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Piastri, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg und Guanyu Zhou folgten auf den weiteren Positionen.

Keine 20 Minuten vor dem Ende wagte sich Norris auf den Slicks auf die schnell abtrocknende Bahn. Allerdings lag noch zu viel Wasser, um eine schnelle Zeit zu fahren. Nach einigen Runden und mehreren Schrecksekunden bog er wieder an die Box ab.

An der Zeitenliste änderte sich nichts mehr, Leclerc durfte sich über die Bestzeit freuen. wie die meisten Top-10-Piloten war er auf der weichen Mischung unterwegs. WM-Leader Verstappen war in der Gruppe der schnellsten Zehn der Einzige, der sich darauf beschränkte, auf den mittelharten Reifen auszurücken. Damit schaffte er die achtschnellste Rundenzeit.

3. Training, Silverstone

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:419 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,173 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,365

04. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,474

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,529

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,545

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,732

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,847

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,865

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,918

11. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,085

12. Lando Norris (GB), McLaren, +1,144

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,201

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,485

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,788

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,814

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,018

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,167

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, +6,171

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, keine Zeit