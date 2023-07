Lando Norris (McLaren/2.): «Max ruiniert alles»

​Der Engländer Lando Norris wird zum Heim-Grand Prix von Grossbritannien sensationell aus der ersten Startreihe losfahren: Startplatz 2 in Silverstone. Der 23-jährige Engländer sagt: «Ich bin baff.»

241 Tausendstelsekunden haben in Silverstone zu einer Sensation gefehlt: McLaren-Fahrer Lando Norris muss sich nur seinem Kumpel Max Verstappen geschlagen geben. Und als wäre das für McLaren noch nicht genug: Der Australier Oscar Piastri auf Rang 3.

Der Engländer Norris ist von seiner eigenen Darbietung verblüfft: «Ich bin baff! Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Wer hätte damit gerechnet, dass McLaren hier die Startplätze 2 und 3 erobern würde? Also ich jedenfalls nicht.»

Als Norris auf Rang 1 rückte, brandete enormer Applaus durch die Tribünen. Lando sagt: «Hier in Silverstone haben wir ja sehr viele Videowände, und ich konnte natürlich sehen, dass mein Name oben auftaucht. Aber mir war auch klar, dass Max noch auf einer schnellen Runde ist. Ich wusste – jetzt muss er schon einen krassen Fehler machen, um die Pole zu versemmeln.»

Zum dritten Mal nach Österreich 2021 (2.) und Russland 2021 (1.) kann Norris aus der ersten Startreihe in einen Grand Prix gehen.



Hand aufs Herz, ist Norris leise enttäuscht? Lando spielt den Enttäuschten: «Max ruiniert alles. Nein, ernsthaft – wir haben hier die Pole nicht verloren, sondern wir haben die Ränge 2 und 3 gewonnen. Dieses Ergebnis ist für uns sensationell.»



«Meine Runde war gut. Wir haben vor eigenem Publikum ein tolles Ergebnis errungen, das ganze Team darf sehr zufrieden sein. Mehr war heute nicht möglich, also gibt es für mich keinen Grund für schlechte Gefühle. Es war ein geiles, spannendes Training, nicht?»



Was hatte sich Norris für die Quali ausgerechnet? Der WM-Sechste von 2021 weiter: «Grundsätzlich wusste ich, dass wir schnell genug sein sollten für die Top-Ten. Aber ganz ehrlich: Es wäre schon sehr anmassend gewesen, an die Ränge 2 und 3 zu denken. Auf der anderen Seite: Solche Bedingungen sind immer eine Lotterie, wie sich auch heute gezeigt hat, scheiden schnelle Autos früh aus, das eröffnet Gelegenheiten, und wir haben heute das Beste daraus gemacht.»



Wie geht das nun weiter? Was können Lando Norris, Oscar Piastri und McLaren im Rennen ausrichten? Norris glaubt: «Wir sind schnell genug, um ein solides Ergebnis einzufahren. Aber wir sind nicht schnell genug, um die Ränge 2 und 3 zu halten. Ich würde sagen: Wenn wir unter den besten Fünf ins Ziel kämen, dann wäre das schon eine feine Sache.»





Qualifying, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,720 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,961

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,092

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,136

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,148

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,155

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,211

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,530

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,659

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,689

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,896

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,935

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,956

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,031

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,968

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,123

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,513

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,378