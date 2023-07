Lewis Hamilton (7.): «Ein Weckruf für Mercedes»

​Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton muss mit Startplatz 7 vorliebnehmen. Der 38-jährige Engländer sagt über den Stand der Dinge in Silverstone: «Andere Rennställe überholen uns, wir müssen mehr machen.»

Für viele Formel-1-Fans kam das wie ein Blitz aus heiterem Himmel: McLaren in Silverstone mit den Starträngen 2 (Lando Norris) und 3 (Oscar Piastri). Die stärkste Ausgangslage für den früheren Rennstall von Lewis Hamilton seit Monza 2021, damals brausten Daniel Ricciardo und Lando Norris im königlichen Park von den Startplätzen 2 und 3 los.

Hartes Brot hingegen für Mercedes: Lewis Hamilton nur Siebter, noch hinter seinem Stallgefährten George Russell. Der 103-fache GP-Sieger sagt: «Generell freue ich mich für McLaren, sie mussten eine ganze Weile unten durch.»

«Wenn ich mir ihren Wagen ansehe, dann macht da Vieles Sinn, und offenbar haben die ganzen Verbesserungen in den letzten Wochen voll eingeschlagen. Sie mischen jetzt auch da vorne mit, und das ist für den Sport eine gute Nachricht.»

Was die Hackordnung in Bezug auf Mercedes angeht, so sagt Lewis: «Das ist für uns ein Weckruf. Ich würde das nicht als Rückschlag einstufen, aber als Warnung, dass wir auf der Hut sein müssen. Andere Rennställe überholen uns, wir müssen mehr machen.»



Immer wieder hatte Lewis Hamilton betont, dass Mercedes ein gutes Rennauto habe, und einige bärenstarke Leistungen des Briten haben das untermauert. Nun antwortet er auf die Frage nach den Aussichten aufs Rennen auffallend vage: «Klar versuchen wir, optimistisch zu bleiben. Aber realistisch ist mir nicht ganz klar, was wir ausrichten können. Wir haben zwei Ferrari vor uns und müssen uns nun auch mit zwei McLaren herumschlagen. Eines weiss ich – das Rennen wird ein hartes Stück Arbeit.»





Qualifying, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,720 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,961

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,092

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,136

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,148

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,155

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,211

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,530

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,659

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,689

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,896

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,935

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,956

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,031

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,968

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,123

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,513

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,378