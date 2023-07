Max Verstappen: Silverstone-GP mit verletzter Hand

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht mit bandagierter rechter Hand in den Grossen Preis von Silverstone. Der Niederländer sagt: «Wenn das Adrenalin zu fliessen beginnt, dann vergisst du so etwas.»

WM-Leader Max Verstappen versucht in England, seinen sechsten GP-Sieg in Folge einzufahren. Der Unterschied zu den Rennen zuvor – der 25-jährige Niederländer tritt mit einer Handverletzung an.

Der 42-fache GP-Sieger sagt: «Ich habe mir eine Stauchung zugezogen. Die rechte Hand macht reichlich Ärger. Am Samstag war es etwas besser, aber eine Weile konnte ich nicht mal die Faust ballen. Zum Glück ist das ein wenig besser geworden.»

Verstappen liess die Hand bandagieren, zur Ursache der Verletzung sagt der 42-fache GP-Sieger: «Das Verwirrende ist, dass ich nicht so recht weiss, wie das am Donnerstag passieren konnte. Mir ist unklar, ob ich meine Hand seltsam gehalten oder vielleicht eine unglückliche Bewegung gemacht habe. Sehr merkwürdig.»

Der Red Bull Racing-Star hat preisgegeben, dass er am Freitag Schmerzen hatte beim Fahren, aber die liessen am Samstag nach. «Wenn das Adrenalin zu fliessen beginnt, dann vergisst du so etwas. Am Freitag war es ärgerlich, aber am Samstag spürte ich es nicht mehr so stark.»



Der Niederländer wird von Pole-Position in den Grossen Preis von Grossbritannien gehen, in einen WM-Lauf, den er noch nie gewinnen konnte. Max triumphierte zwar schon bei zwei Formel-1-Rennen in Silverstone, beim Geburtstags-GP der Formel 1 2020 («Anniversary Grand Prix») sowie beim Sprint 2021, aber den britischen Grand Prix hat er noch nicht gewinnen können.



Red Bull Racing jagt den elften Sieg in Folge (was den Rekord von McLaren aus dem Jahr 1988 egalisieren würde), aber seit 2012 und Mark Webber hat RBR beim britischen Grand Prix nicht mehr triumphiert.





Qualifying, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,720 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,961

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,092

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,136

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,148

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,155

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,211

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,530

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,659

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,689

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,896

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,935

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,956

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,031

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,968

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,025

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,123

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,513

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,378