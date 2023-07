Valtteri Bottas (Alfa Romeo) perplex: Disqualifiziert

​Der Finne Valtteri Bottas landete im ersten Quali-Segment in Silverstone auf Rang 11, dann blieb sein Alfa Romeo stehen. Schlimmer noch – der WM-Zweite von 2019 und 2020 wurde aus der Wertung genommen.

Es ist der Wurm drin in der GP-Saison 2023 von Valtteri Bottas: Neun Rennen, nur zwei Mal in den Punkten, als Achter in Bahrain und als Zehnter in Kanada. In Silverstone ist der Alfa Romeo-Fahrer sogar disqualifiziert worden: Nach Rang 11 im ersten Quali-Segment blieb sein Wagen wegen eines Problems mit der Benzinversorgung stehen, danach konnten die Regelhüter nicht genügend Sprit aus dem Tank für eine Stichprobe ziehen, das bedeutet in der Königsklasse automatisch Ausschluss. Das ist vor Bottas auch Alex Albon in Melbourne 2023 passiert.

Jo Bauer, der technische Delegierte des Autosport-Weltverbands FIA: «Wir konnten weniger als ein Deziliter Kraftstoff aus dem Tank holen, gemäss des Reglements muss es mindestens ein Liter sein.»

Dank einer Ausnahmeregel wird der 209-fache GP-Teilnehmer Bottas am Rennen teilnehmen dürfen.

Der zehnfache GP-Sieger Bottas sagt: «Das ist sehr enttäuschend. Wir waren schnell genug, um unter die ersten Zehn vorzustossen.» Was 2023 im Qualifying erst einmal passiert ist, mit Startplatz 10 in Miami.



Bottas weiter: «Ich spürte einen Leistungsverlust, dann blieb der Motor stehen. Wir haben schnell gemerkt, dass etwas nicht stimmt mit der Benzinversorgung. Fürs Rennen sollte das kein Problem sein. Leider müssen wir nun von ganz hinten losfahren.»



Der 33-Jährige hat lange genug in England gelebt, um die Wetterkapriolen von Silverstone zu kennen. «So wie es aussieht, ist das am Sonntagnachmittag unberechenbar, und das könnte uns zu Gute kommen. Unser Tempo stimmt, das Fahrgefühl auch, ich werde versuchen, so weit vorzudringen wie möglich.»





Qualifying, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,720 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,961

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,092

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,136

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,148

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,155

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,211

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,530

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,659

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,689

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,896

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,935

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,956

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,031

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,968

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,025

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:30,123

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:30,513

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,378

Disqualifiziert:

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo