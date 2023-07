Lando Norris (McLaren/2.): Tolles Duell mit Hamilton

​Zweiter Platz für den McLaren-Piloten beim Grossen Preis von Grossbritannien auf dem Silverstone Circuit. Der 23-jährige Engländer zeigt ein hervorragendes Rennen: «Das war der pure Wahnsinn.»

Das war bärenstark: Lando Norris muss sich bei seinem Heim-GP von Grossbritannien in Silverstone nur seinem Kumpel Max Verstappen geschlagen geben und erzielt den siebten Podestplatz seiner Formel-1-Laufbahn, den ersten seit Imola 2022.

Norris ist zum zweiten Mal in seiner GP-Karriere Zweiter geworden (nach Monza 2021, damals hinter seinem McLaren-Stallgefährten Daniel Ricciardo), durfte aber zum ersten Mal vor seinem Publikum in Silverstone aufs Podest.

Der McLaren-Fahrer glänzte in Silverstone mit einer kampfstarken Fahrt. Lando kam zum Jubel der britischen Fans besser weg als Verstappen und ging in Führung. Norris bewies in den ersten Runden, wie schnell der McLaren die Reifen auf Temperatur bringt. Verstappen sah sich das Heck von Norris’ Wagen aus der Nähe an und wartete auf seine Gelegenheit.

In Runde 4 durfte der verstellbare Heckflügel (DRS, drag reduction system) aktiviert werden. Verstappen rückte Norris näher, in der fünften Runde ging der Niederländer in Führung, Lando versuchte, dran zu bleiben, aber gegen Verstappen war wenig zu machen.



Lando Norris nach seiner blendenden Leistung: «Das war der pure Wahnsinn, hier vor diesem Publikum in Führung gehen zu können. Ein riesiges Dankeschön ans ganze Team, wir haben hier am ganzen Wochenende einen prima Job gemacht. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich mich daran erinnere, welche Probleme wir zu Beginn der Saison hatten.»



«Ich konnte heute gleich zwei Mal mit einem Champion kämpfen, zuerst gegen Max, später gegen Hamilton, das ist schon bemerkenswert.»



«Als ich in Führung lag, war mir schon klar, dass es sehr hart werden würde, die zu halten. Ich habe dann versucht, den ersten Platz so lange als möglich zu schützen. Aber letztlich war gegen ihn nichts zu machen. Wir dürfen aber mit Rang 2 mehr als zufrieden sein.»



«Als wir in der Safety Car-Phase frische Reifen holten, da hätte ich mir auch gewünscht, dass ich wie Max und Lewis weiche Reifen bekomme. Das schien mir der bessere Weg zu sein. Aber das Team hat sich dazu entschlossen, mich auf den harten Walzen hinauszuschicken, letztlich hat das für den zweiten Platz gereicht. Doch ich zerbreche mir darüber den Kopf nicht. Wir sind auf Rang 1. In Silverstone. Ist doch fabelhaft!»



«Während der Auslaufrunde habe ich versucht, die Atmosphäre zu geniessen. Von mir aus hätte sie eine Stunde dauern können. Ich habe versucht, so oft als möglich den Fans zuzuwinken. Ich habe mich sehr über die gewaltige Unterstützung für McLaren und mich gefreut.»



«Wir lagen auf den Rängen 2 und 3 in der Quali, und ich behaupte – ohne die Safety Car-Phase hätten wir das nach Hause gefahren. Aber ich glaube, wir dürfen auch mit P2 und P4 überaus zufrieden sein.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt







WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2