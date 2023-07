Neue Ferrari-Klatsche: Das sagt Teamchef Fred Vasseur

​Ferrari ist in Silverstone von den Rängen 4 (Charles Leclerc) und 5 (Carlos Sainz) ins Rennen gegangen, aber die roten Rennen sind nur auf den Rängen 9 und 10 ins Ziel gekommen. Was ist schiefgelaufen?

«Nach solch einem Rennen kann ich mich nicht gut hinstellen und behaupten, wir hätten einen guten Grand Prix gezeigt.» So fasst Ferrari-Teamchef Fred Vasseur die Darbietung der Roten beim Grossen Preis von Grossbritannien zusammen.

Um genau zu sein, ist das Ergebnis in England eine weitere Klatsche. Denn wer in einem Grand Prix von den Plätzen 4 und 5 losfahren kann, am Ende aber nur drei WM-Punkte zusammenkratzt, der hat es versemmelt.

Der Franzose Vasseur redet nicht um den heissen Brei herum: «Wir haben Charles Leclerc sehr früh zum Reifenwechsel hereingeholt, weil wir gegen Russell etwas anders machen wollten. Würden wir das Rennen nochmals durchführen können, dann würden wir das nicht noch einmal machen.»

«Dann haben wir das Verhalten der Reifen falsch eingeschätzt, und das war der wohl grösste Fehler heute. Der Verschleiss war dieses Mal nicht das Problem, denn die harten Reifen haben sich als überaus haltbar erwiesen. Vielmehr waren wir mit dieser Mischung einfach nicht schnell genug. Rückblickend hätten die Fahrer erheblich mehr attackieren können, der Reifen hätte das ausgehalten.»



«Diese Fehleinschätzung gründet auf den Dauerläufen vom Freitag. Da haben wir bekanntlich mit Charles eine Stunde Training verloren wegen eines Defekts. Mit mehr Wissen über das Verhalten der Reifen hätten wir das wohl besser eingeschätzt.»



«Carlos Sainz hatte zwischendurch Pech. Er war in einen harten Kampf im Mittelfeld verwickelt, geriet dabei aber in den Pistenbereich abseits der Ideallinie. Dort lagen zu diesem Zeitpunkt schon viele Reifenkrümel. Prompt hat er weitere Ränge verloren, bis die Reifen wieder sauber waren.»



«Das nächste Problem war der starke Wind. Natürlich ist der für alle gleich, aber wie es scheint, reagiert unser Auto da anfälliger als gegnerische Fahrzeuge. Das machte ich schon vor der Anreise Sorgen. Wir hatten schon in Miami erlebt, dass unser Rennwagen anfällig ist bei windigen Verhältnissen.»



«Im Mittelfeld wird die Leistungsdichte immer höher, da mischt jetzt auch McLaren munter mit. Und dann muss schon alles stimmen, wenn du an Podestränge hinter Red Bull Racing denken willst. Mein stärkstes Gefühl nach diesem Rennen ist – wir hatten die Möglichkeiten, ein erheblich besseres Ergebnis zu erreichen, aber wir haben nicht das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht. Wir waren heute zu zurückhaltend. Wir hätten mehr riskieren müssen.»



«Zu Beginn des Jahres hatten wir den Speed, aber der Reifenverschleiss war zu hoch, und das Handling war zu wenig konstant. Heute war der Reifenverschleiss niedrig und das Handling okay, aber der Speed war zu schwach.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2