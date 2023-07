Carlos Sainz (10.): «McLaren war schlicht schneller»

Ferrari-Star Carlos Sainz nahm den GP in Grossbritannien als Fünfter aus der dritten Startreihe in Angriff, am Ende holte er nur einen Punkt. Er erklärte, warum nicht mehr drin lag – und lobte dabei die Konkurrenz.

Vor dem Rennwochenende in Silverstone hatte Carlos Sainz noch beteuert: «Wir brauchen eine Strecke wie diese, um herauszufinden, wie gross die Fortschritte, die wir zuletzt gemacht haben, wirklich sind.» Die Antwort lieferte das zehnte Kräftemessen des Jahres. Sainz startete von Startplatz 5 in den Grossbritannien-GP und kreuzte die Ziellinie am Ende als Zehnter.

Auf der Suche nach Erklärungen dafür, dass es in den 52 Runden in die falsche Richtung für ihn ging, zählte der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende auf: «Zunächst waren wir nicht so schnell, wie wir es erwartet hatten. McLaren war schlicht schneller als wir, genauso wie Mercedes.» Auch der Rennverlauf spielte dem Rennfahrer aus Madrid nicht in die Hände.

«Mit meinem Rennen war ich ehrlich gesagt glücklich, ich blieb länger als geplant auf den mittelharten Reifen und auf den harten war ich schnell und konnte mich auch nach vorne kämpfen. Doch das Safety-Car kam dann zum schlechtesten Zeitpunkt für mich auf die Strecke», schilderte der aktuelle WM-Fünfte.

Und Sainz seufzte: «Ich hatte keine mittelharten Reifen mehr übrig und auch keinen frischen Satz der weichen Mischung. Wir haben es riskiert, auf den harten Reifen auf der Strecke zu bleiben, aber das ging nicht auf.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2