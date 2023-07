Max Verstappen: «Ich finde das sehr verwirrend»

​Der Höhenflug von Max Verstappen und Red Bull Racing geht weiter: Achter Sieg im zehnten Saisonrennen für den Niederländer, elfte GP-Triumph von RBR in Serie. Max wundert sich über die Gegner.

Max Verstappen fliegt von Erfolg zu Erfolg: In Silverstone konnte er seinen 43. GP-Sieg sicherstellen, den achten in dieser Saison in zehn Rennen. Und sein Rennstall hat den Formel-1-Rekord von McLaren aus dem Jahre 1988 eingestellt – elf GP-Siege in Folge (zehn aus der Saison 2023, dazu das WM-Finale 2022).

Ein Spaziergang war es für den 25-jährigen Niederländer nicht in Silverstone. «Mein Start war schlecht, das müssen wir uns in Ruhe ansehen. Danach war es nicht einfach, Lando Norris zu überholen, McLaren war an diesem Wochenende sehr schnell.»

Verstappen zeigte die Geduld und die Abgebrühtheit eines Champions, schob sich an Norris vorbei, dann fuhr der Weltmeister von 2021 und 2022 genau so schnell wie er musste, aber – so der Eindruck – nicht so schnell, wie er konnte.

Verstappen blickt auf seinen ersten Sieg beim britischen Grand Prix so zurück: «Am Start haben die Räder viel zu stark durchgedreht. Wenn dir das passiert, dann verlierst du so viel Vortrieb, dass du zum Freiwild für einen Gegner wirst. Ich musste dann darauf achten, hinter Lando alles unter Kontrolle zu behalten, zumal von hinten Oscar Piastri in Copse hinein ziemlich keck wurde. Zum Glück konnte ich ihn hinter mir halten.»

«Ich brauchte einige Runden, bis ich mich an Lando herangearbeitet hatte. Nachdem ich die Führung übernommen hatte, musste ich extrem meinen Reifen Sorge tragen. Ich musste sie abkühlen lassen, ohne aber in die Fänge von Norris zu geraten, knifflige Sache.»



«Dann fand ich einen schönen Rhythmus und konnte mich langsam, aber stetig von Lando absetzen. Bis zur Safety Car-Phase konnte ich mir ein Zeitpolster von neun Sekunden erarbeiten.»



«An der Spitze lief eigentlich alles nach Plan, aber ich muss zugeben, dass mich der Speed von McLaren verblüfft hat. Dann kam die Safety Car-Phase, und natürlich entstand die Diskussion, was wir nun in Sachen Reifenmischung machen sollen – weich oder doch hart?»



«Wir haben uns letztlich für den weichen Reifen entschieden. Ich war überzeugt davon, dass dies die richtige Wahl ist. Aber nach wenigen Runden wurde mir klar, wie schwierig es an diesem Tag war, sie im besten Arbeitsbereich zu halten. Der Abstand zu Lando blieb konstant, von aussen war wohl nicht viel zu sehen. Aber im Cockpit war das ganz anders. Es war nicht angenehm, mit dieser Mischung umgehen zu müssen.»



«Wir werden das analysieren müssen. Im Moment denke ich, die harten Walzen wären wohl doch besser gewesen, weil ich damit mehr Tempo hätte machen können.»



«Was heute auch auffiel: Der Wind war unberechenbar, sehr böig. Aus diesem Grund habe ich mich am Funk gemeldet.»



Wie schätzt Verstappen in dieser Siegesserie seine Gegner ein? «Ich finde das alles sehr verwirrend. Jedes Mal ist ein anderes Team unser Hauptgegner. Ich glaube, das liegt an zwei Faktoren. Erstens daran, ob ein Team das Beste aus seinem Auto holen kann in Bezug auf Abstimmung und Reifen-Management; und zweitens, ob ein bestimmtes Pistenlayout zum jeweiligen Auto passt.»



«Vor diesem Hintergrund habe ich keine Ahnung, wie das auf dem Hungaroring weitergeht. Das ist wieder eine ganz andere Strecke als Silverstone.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2