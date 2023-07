Zoff zwischen Stroll & Gasly: «Treffen uns draussen»

​Aston Martin-Fahrer Lance Stroll und Alpine-Pilot Pierre Gasly kamen sich in Silverstone ins Gehege. Der Kanadier fordert den Franzosen zu einem Treffen auf, bei dem normalerweise die Fäuste fliegen.

Alpine-Fahrer Pierre Gasly kochte nach dem Grossen Preis von Grossbritannien: Der französische GP-Sieger kann nicht verstehen, wieso sein Aston Martin-Widersacher Lance Stroll für ein erstes Foul keine Strafe erhalten hat.

Gasly stösst dabei besonders sauer auf, dass Stroll im Rahmen eines heissen Duells neben die Bahn fuhr und ungestraft und vor allem vor Pierre wieder auf die Strecke zurückkam. In der folgenden Vale-Kurve krachten die Autos zusammen, Stroll konnte weitermachen, Gasly musste wegen Schäden an der Aufhängung aufgeben.

Für die Aktion neben der Bahn gab es keine Strafe für Stroll, wohl aber für die Kollision mit Gasly – fünf Sekunden (damit Rang 14), zwei Strafpunkte.

Pierre Gasly sagt: «Die Regeln sind glasklar. Er hat dadurch einen unfairen Vorteil erhalten, und das ist verboten. Ich habe in Österreich 15 Strafsekunden wegen der Verletzung der Pistengrenzen erhalten, und er bekommt hier für so etwas gar nichts. Und mehr noch: Nur so konnte er sich in die Position bringen, dass es nachher gekracht hat, und ich musste aufgeben. Er hat mein Rennen ruiniert.»

«Das war unfair, und was mich mindestens so sehr ärgert – die Rennkommissare urteilen hier nicht konstant. Einmal bekommt einer eine Strafe, einmal nicht, was soll das?»



Lance Stroll wurde mit den Vorwürfen von Gasly konfrontiert. Der Kanadier reagierte mit der englischen Version einer Aufforderung, die normalerweise mit fliegenden Fäusten endet. «We can meet in the parking lot.» Bei uns würden wir sagen: Wir treffen uns mal kurz draussen.



Aber Stroll sagt es mit Augenzwinkern und ohne Bosheit. Dennoch wehrt er sich: «Ich wurde zwei Mal neben die Bahn gedrückt, und die Rennleitung hat rein gar nichts unternommen. Wenn ich keinen Raum erhalte in einem Duell, wieso bekomme ich dann eine Strafe, wenn ich es mit gleicher Münze zurückzahle?»



«Fakt ist: Gasly hat mich von der Bahn gedrückt, ich schlug zurück, dann haben sich unsere Autos berührt. Hätte ich bitteschön ein wenig mehr Raum erhalten, dann wäre das alles nie passiert.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2