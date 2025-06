Aprilia und der bittere Kreislauf der Abgänge

Luigi «Gigi» Dall'Igna nahm vor zwölf Jahren ein Angebot von Ducati an

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín will Aprilia den Rücken zukehren – und ist nicht der Erste. Die Geschichte zeigt ein Muster schmerzhafter Abgänge in Noale.

Die Affäre Aprilia/Jorge Martín hat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Und das wird auch noch so bleiben. Die Entscheidung des spanischen Fahrers, eine in seinem Vertrag enthaltene Ausstiegsklausel geltend zu machen, um Aprilia zum Saisonende zu verlassen, hat im MotoGP-Fahrerlager für Überraschung gesorgt.

Schließlich hatte Martín praktisch keine Gelegenheit, mit seinem Motorrad zu fahren. Er verletzte sich in der ersten Phase der Vorsaison-Tests und verletzte sich erneut bei seinem ersten Grand-Prix-Einsatz der Saison in Katar. Daher ist es überraschend, dass Martín sich von Aprilia trennen will.

Hinter dieser Entscheidung stehen zwei wesentliche Gründe. Der erste ist ein Angebot von Honda – zwar noch nicht offiziell, aber dennoch real –, bereits 2026 zu HRC zu wechseln. Der zweite Grund, der mit dem ersten zusammenhängt, ist eine Performance-Klausel, die Martín in seinen Vertrag mit Aprilia aufgenommen hat. Diese Klausel würde nach den ersten sechs Grands Prix in Kraft treten.

Grob gesagt verpflichtete sie Martín, seinen Vertrag mit Aprilia für die Saison 2026 zu bestätigen. Jorge jedoch berief sich auf die mangelnden Ergebnisse von Aprilia in den ersten sechs Grands Prix – die Marke aus Noale war zu diesem Zeitpunkt Letzter in der Konstrukteurswertung – und teilte Aprilia seine Entscheidung mit, das Team zum Saisonende zu verlassen.

Die Auslegung der Gültigkeit dieser Klausel führt zu einer schwer zu beilegenden Spaltung. Eine salomonische Entscheidung scheint zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig zu finden.

Wenn man zurückblickt, fällt einem plötzlich auf, dass unerwartete Abgänge von Schlüsselpersonen aus der Rennabteilung bei Aprilia keine Seltenheit sind. Man muss nicht weit zurückgehen.

Man erinnere sich an die Überraschung, die Ende der letzten Saison die Ankündigung des Wechsels von Romano Albesiano zu Honda ausgelöst hat. Es war ein Schock, dass der technische Direktor der Aprilia-Rennabteilung und Vater des MotoGP-Projekts von Aprilia zur Konkurrenz wechselte. Zudem verließen auch die beiden Werksfahrer und ihre jeweiligen Renningenieure das Team. Das war zweifellos ein herber Rückschlag für die Pläne von Massimo Rivola, dem Chef der Rennleitung von Aprilia.

Das Paradoxe an dieser Situation ist, dass Albesiano damals – 2013 – in aller Eile nach Noale geholt wurde, um den Weggang von Gigi Dall'Igna zu Ducati zu kompensieren. Damals war das ein regelrechter „Verrat“. Nachdem er mit Aprilia alles gewonnen hatte, zögerte Dall'Igna nicht lange, das Lager zu wechseln, als Ducati ihm die Möglichkeit bot, den einzigen Weltmeistertitel zu gewinnen, der ihm noch fehlte: den in der MotoGP.

Albesiano, bis dahin für die Entwicklung der Aprilia-Straßenmotorräder verantwortlich, musste ohne große Überzeugung die Leitung von Reparto Corse übernehmen. Mit der Zeit fand er jedoch Gefallen am Rennsport. Tatsächlich wissen nur wenige, dass Albesiano seine ersten Schritte als Ingenieur im Cagiva-500-GP-Projekt der Brüder Castiglioni machte.

Wie Dall'Igna damals zögerte Albesiano nicht, Aprilia zu verlassen, als sich ihm die Möglichkeit bot, zu einem Hersteller zu wechseln, der ihm praktisch unbegrenzte technologische Ressourcen bot. Im Fall von Martín glauben wir nicht, dass der technologische Aspekt der Hauptgrund für seinen Weggang von Aprilia ist, sondern vielmehr ein lukrativer Vertrag, der die Zukunft des spanischen Fahrers sichern würde. Kann man ihm das vorwerfen?