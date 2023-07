Fernando Alonso: «Platz 7 ist ein gutes Ergebnis»

Fernando Alonso nahm seinen 365. GP-Start von Position 9 in Angriff und kreuzte die Ziellinie als Siebter. Der zweifache Weltmeister, der zu Saisonbeginn noch um Podestplätze kämpfte, spricht von einem guten Resultat.

Sechs der zehn bisherigen Saisonläufe beendete Fernando Alonso auf dem Podest, doch seit dem Rennen in Kanada stand der 41-jährige Spanier nicht mehr auf dem Podest. In Silverstone konnte sein Aston Martin Team nicht mehr mit den Spitzenreitern mithalten, der zweifache Weltmeister musste sich deshalb mit dem neunten Startplatz begnügen.

Im Rennen konnte er nicht in die Nähe der Podestplätze kommen, am Ende kreuzte er die Ziellinie als Siebter. Danach erkläre der 32-fache GP-Sieger: «Uns fehlte das ganze Wochenende hindurch das Tempo, um an der Spitze mitzukämpfen, auch im Rennen waren wir etwa zwei, drei Zehntel zu langsam, um weiter vorne zu sein.»

«Das gibt es immer wieder, man hat gute und schlechtere Wochenenden, und wenn es schwieriger ist, dann muss man einfach fokussiert bleiben, damit man das Bestmögliche erreicht. Ich denke, angesichts unserer Performance ist der siebte Platz ein gutes Ergebnis. Wir nehmen nun die sechs WM-Zähler und konzentrieren uns auf das nächste Rennen in Ungarn, wo wir hoffentlich besser sein werden», fügte Alonso an.

Mit Blick auf die Konkurrenz betonte der Formel-1-Routinier: «Einige Teams haben uns vielleicht bei der Entwicklung von neuen Teilen überholt, sie hatten mehr Luft nach oben, deshalb war das wohl zu erwarten. Ich bleibe entspannt, denn wir dürfen uns von einzelnen Rennergebnissen nicht aus der Ruhe bringen lassen und müssen die WM pragmatisch betrachten. Ich bin sehr stolz auf unser Team und auf das, was wir bisher erreicht haben. Und wir werden weiterkämpfen, um gute Resultate einzufahren.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2