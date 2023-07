Alex Albon (8.): «Fuhr mit einem Auge im Rückspiegel»

Nach einem starken Wochenende kam Alex Albon in seinem Heimrennen in Silverstone vor den beiden Ferrari-Piloten ins Ziel. Der Williams-Pilot gestand, dass er erleichtert war, als die Zielflagge fiel.

«Ich hätte nicht gewollt, dass das Rennen auch nur eine Runde länger dauert», gestand Alex Albon nach den 52 Rennrunden auf dem Silverstone Circuit. Der Williams-Pilot hatte bereits am Trainingsfreitag mit zwei drittschnellsten Runden geglänzt, das dritte Training schloss er sogar als Zweitschnellster ab. Im Qualifying drehte er die achtschnellste Runde und auch das Rennen beendete er auf dem achten Platz – vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Vor ihm kreuzte Fernando Alonso die Ziellinie. Der Aston Martin-Pilot war aber nicht schneller, ist sich Albon sicher. «Es war ein kniffliges Rennen und ich war überrascht, dass ich ein besseres Tempo als Fernando hatte», erklärte er nach der Zielankunft. Und er freute sich: «Das Safety-Car kam zum perfekten Zeitpunkt auf die Strecke, denn ich wollte ohnehin in jener Runde an die Box.»

«Ich fuhr mit einem Auge im Rückspiegel», schilderte der 27-Jährige, der sich am Ende gegen den heranstürmenden Ferrari-Star Leclerc erfolgreich verteidigte. Er betonte aber auch: «Wir dachten, dass das Rennen etwas schwieriger werden würde, weil Fernando und Sergio Pérez hinter mir losfuhren.»

Und Albon betonte: «Es ist deutlich geworden, dass wir auf Strecken, auf denen wir mit wenig Abtrieb unterwegs sind und die über einen grossen Vollgas-Anteil verfügen, gut unterwegs sind. Es ist auch wichtig für uns, dass die Bahn nicht zu heiss ist, und diesmal fiel die Streckentemperatur gegen Ende des Rennens, was uns in die Hände spielte.»

«Wir liegen nun in der Konstrukteurswertung auf dem siebten Platz und haben gleich viele Punkte wie das Haas-Team auf dem Konto, das ist eine gute Position. Wir werden nicht in jedem Rennen punkten können, deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir das Maximum herausholen, wenn wir dazu in der Lage sind», weiss der Londoner.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2