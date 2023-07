Charles Leclerc: «Renntempo war einfach nicht gut»

Charles Leclerc nahm das Rennen auf dem Silverstone Circuit von Startplatz 4 in Angriff, kreuzte die Ziellinie aber nur als Neunter. Hinterher zählte der Ferrari-Pilot die Gründe für das enttäuschende Ergebnis auf.

Die Miene von Charles Leclerc verriet nach dem Grand Prix auf dem Silverstone Circuit, wie unzufrieden der Monegasse mit seinem Rennen war. Kein Wunder, hatte er keine Freude an seinem neunten Platz, schliesslich war er vom vierten Startplatz aus der zweiten Reihe in den zehnten Saisonlauf gestartet. Ein früher Stopp, das fehlende Tempo auf der harten Reifenmischung und der Rennverlauf warfen den Ferrari-Star zurück.

«Im Vergleich zu allen anderen bog ich sehr früh an die Box ab und dann kam auch noch die Safety-Car-Phase zum schlechtesten Zeitpunkt für mich. Nachdem alle gestoppt hatten, kamen sie vor mir auf die Strecke. Aber das Grundproblem war, dass mein Renntempo nicht gut war», fasste der 25-Jährige zusammen. «Ich weiss nicht, warum ich so früh an die Box gerufen wurde, aber da fehlt mir noch das Gesamtbild, deshalb will ich nicht zu viel dazu sagen», fügte er an.

Dass er nach dem zweiten Stopp nicht auf die weichen Reifen wechselte, um im letzten Abschnitt des Rennens angreifen zu können, sei die richtige Entscheidung gewesen, ist sich Leclerc sicher. «Ich hatte noch einen frischen Satz der mittelharten Mischung und wir waren uns sicher, dass dieser besser als die angefahrenen weichen Reifen sein würde. Davon bin ich jetzt auch noch überzeugt», stellte er klar.

«Das Problem war, dass ich nach dem Stopp im DRS-Zug festhing», betonte der aktuelle WM-Siebte. «Ich habe versucht, am Ende Alex Albon vor mir anzugreifen. Aber er blieb in DRS-Distanz zu seinem Vordermann und konnte damit auch den Heckflügel flachstellen. Deshalb hatte ich keine Chance, an ihm vorbeizukommen», schilderte Leclerc seufzend.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2