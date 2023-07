Max Verstappen: Wieso er von Sieg zu Sieg fliegt

​Der Niederländer Max Verstappen hat in Silverstone seinen sechsten Formel-1-Sieg in Folge eingefahren. Der langjährige Grand-Prix-Fahrer Ralf Schumacher analysiert, was den Red Bull Racing-Fahrer so stark macht.

Zehn Rennen 2023, zehn Siege für Red Bull Racing. Zehn Rennen 2023, acht Siege für Max Verstappen. Der 25-jährige Niederländer strebt seinem dritten WM-Titel in Folge entgegen, und die Art und Weise, wie der inzwischen 43-fache GP-Sieger von Erfolg zu Erfolg eilt, ringt auch dem Sky-GP-Experten Ralf Schumacher viel Respekt ab.

Der 48-jährige Ralf, WM-Vierter 2001 und 2002, schätzt die Lage so ein: «Wieder ein souveräner Sieg von Max Verstappen und Red Bull Racing, schon der achte Triumph des Weltmeisters, und man muss es zwischendurch immer wieder betonen – Max ist ein absolutes Ausnahmetalent.»

«Verstappen ist ein Fahrer, von denen es in der Geschichte der Formel 1 als Gesamtpaket nicht viele gegeben hat. Max ist in den entscheidenden Momenten so gut wie fehlerfrei und hat zu jeder Zeit auch den Überblick, was beispielsweise die Strategie angeht.»

Der 180-fache GP-Teilnehmer Schumacher weiter: «Max macht mit seiner Klasse den Unterschied aus, das sieht man auch im Vergleich zu Sergio Pérez. Der Red Bull Racing RB19 ist sicherlich ein tolles Rennauto, das von allen Fahrzeugen am gleichmässigsten auf hohem Niveau fährt. Doch nur Verstappen nutzt das jedes Rennen voll aus.»



Wie schätzt der sechsfache GP-Sieger Schumacher die Gegner ein? Ralf weiter: «McLaren war in Silverstone deutlich näher dran. Ob das auch bei den nächsten Rennen so sein wird, muss man erst einmal abwarten. McLaren-CEO Zak Brown war ein wenig verhalten, was die Aussichten auf das nächste Rennen in Ungarn betrifft. Das ist eine Strecke, auf welcher hoher Abtrieb gefragt ist. Ich denke, dass dort der Aston Martin wieder ganz gut sein wird.»



«Bei McLaren wird Vieles davon abhängen, wie hoch der Reifenverschleiss ist, denn die Temperaturen ausserhalb von Budapest werden hoch sein. Es ist generell schwierig in dieser Saison mit Prognosen, weil die meisten Teams ihre Höhen und Tiefen haben. Bestes Beispiel ist Mercedes, die teilweise ermutigend gut unterwegs waren, aber in Spielberg katastrophal ausgesehen haben.»



«Bei McLaren wird es auch interessant sein zu sehen, wie viel Ressourcen sie nach dem grossen Upgrade noch in das diesjährige Auto stecken und wie viel man schon aufs kommende Jahr setzt, um dort den Rückstand auf Red Bull Racing vielleicht verkürzen zu können.»



«Klar ist: Die Planung für 2024 ist bei allen Teams in vollem Gange, aber McLaren kann noch nicht ganz auf den nächstjährigen Boliden setzen. Sie befinden sich in einem Entwicklungsprozess und haben jetzt zum ersten Mal ein Auto, das wirklich funktioniert. In dieser Phase muss ein wenig warten und weiterentwickeln, um auch ganz sicher zu sein, dass man – vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements – fürs kommende Auto auf dem richtigen Weg ist.»



«Red Bull Racing hat den Vorteil, dass sie genau wissen, wo es lang geht. Die können sich bereits zu erheblichen Teilen auf die kommende Saison konzentrieren. Das hat auch Mercedes jahrelang so gemacht. Das gab’s von Modell zu Modell nie eine Revolution, sondern nur immer nur eine kluge Evolution.»



«Das Thema Budget-Deckel wird die Dominanz von Red Bull Racing zwar im Laufe der Zeit abschwächen, denn das Reglement ist so ausgelegt, dass das Feld mittelfristig zusammenrücken soll. Aber ich schätze, RBR wird auf Jahre hinaus siegfähig bleiben.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2