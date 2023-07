Juan Pablo Montoya: Spott für Lewis Hamilton

​Mercedes-Star Lewis Hamilton hat vor kurzem die Dominanz von Red Bull Racing moniert. Darüber kann der siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya nur müde lächeln: «Da hat Lewis wohl etwas vergessen.»

Red Bull Racing eilt von Sieg zu Sieg, zehn WM-Läufe 2023, zehn Mal RBR vorne. Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat daraufhin die Überlegenheit von Red Bull Racing angeprangert.

Der englische Champion sagte: «Sie haben einen so grossen Vorsprung, dass sie das diesjährige Auto nicht mehr weiterentwickeln müssen. Sie können sich bereits auf die Entwicklung des nächsten Autos konzentrieren. Das ist ein Riesenvorteil.»

Der 103-fache GP-Sieger findet: «Es sollte ein Zeitpunkt bestimmt werden, an dem alle Teams mit ihrer Entwicklung fürs nächste Jahr loslegen dürfen. Etwa den 1. August, so hätte keiner einen Vorteil fürs nächste Jahr. Das würde mehr Sinn machen, und das sollte man machen.»

Juan Pablo Montoya hat seinen Augen nicht getraut, als er diese Aussagen las. Der heute 47-jährige Kolumbianer hat in der Formel 1 94 Rennen bestritten und davon sieben gewonnen, er gewann Titel in der Formel 3000 (1998), in der IndyCar-Serie (1999), er siegte beim Indy 500 (2000 und 2015), bei NASCAR-Rennen (2007 und 2010) und bei Sportwagen-Klassikern wie Daytona (2007, 2008 und 2013).

Der Formel-1-WM-Dritte von 2002 und 2003 hat für die Aussagen von Hamilton nur Spott übrig. Auf der Plattform MyBettingSites sagt er: «Da hat Lewis wohl etwas vergessen. Ich finde es schon lustig, wie er jetzt daherkommt und sagt – das ist unfair, das ist unfair. Und er sagt voraus, dass Max auch im nächsten Jahr gewinnt. Aber was war bitteschön als er mit seinem Auto dominiert hat? Damals waren offenbar alle happy über eine Dominanz.»



Montoya stellt fest: «Das Bild ändert sich. Gewiss, Red Bull Racing gewinnt derzeit alles, aber dahinter ist das komplett unberechenbar. Vor wenigen Jahren war es so: Mercedes hat alles in Grund und Boden gefahren, Red Bull Racing war zweite Kraft, dann kam Ferrari und dahinter der Rest der Welt.»



«Heute hingegen weisst du vor einem Rennwochenende nicht, was unter den Verfolgern von Red Bull Racing passiert. In Silverstone war auf einmal McLaren zweite Kraft, und Williams geigte in den Top-Ten herum. Also funktionieren diese neuen Formel-1-Regeln. Der Abstand zur Spitze ist kleiner geworden, und die Abstände unter den Teams sind auch kleiner.»



«Red Bull Racing hat 2023 das beste Auto gebaut, keine Frage, sie haben einfach einen besseren Job gemacht als die Konkurrenz. Aber dahinter ist alles offen, und das finde ich fabelhaft für die Fans und den Sport.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2