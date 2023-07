Formel-1-Autos: Das würde Max Verstappen ändern

Max Verstappen weiss, was er an den heutigen Formel-1-Autos ändern würde

Die Formel-1-Fahrzeuggeneration, die seit 2022 in der Königsklasse eingesetzt wird, ist nicht nach dem Geschmack von Max Verstappen. Der Niederländer sagt, was er ändern würde, um den Fahrspass zu erhöhen.

Seit der grossen Regelrevolution, die 2022 umgesetzt wurde, dominiert Max Verstappen das Geschehen in der Formel 1. Der Niederländer, der seinen ersten WM-Titel bereits 2021 mit der früheren Fahrzeuggeneration errungen hat, gewann im vergangenen Jahr 15 der 22 Saisonläufe und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel.

Auch in diesem Jahr ist der 25-jährige Ausnahmekönner kaum zu schlagen. Acht der bisherigen zehn Rennen in dieser Saison hat er für sich entschieden, und ein Ende der Erfolgssträhne ist nicht in Sicht. Dennoch übt er Kritik an den aktuellen Formel-1-Rennern.

Am Rande des Silverstone Circuit bemängelte er im Rahmen des Rennwochenendes die Leistungsentfaltung und auch das Gewicht der aktuellen GP-Renner. Letzteres ist nicht zuletzt den stetig verbesserten Sicherheitsstandards geschuldet, wie er weiss. «Natürlich müssen diese verbessert werden, und deshalb wird das Auto auch schwerer, etwa weil das Chassis verstärkt wird. Das ist ein Faktor, den man berücksichtigen muss, wir können nicht zu den alten Gewichtsklassen von 500 oder 550 kg zurückgehen», räumte er ein.

Und der WM-Leader erklärte: «Es gibt tatsächlich eine Menge Dinge, die ich ändern würde.» Etwa die Reifendimensionen. «Ich bevorzuge kleiner Reifen, die machen sehr viel mehr Spass», verriet Verstappen, und verwies auch auf den Umstand, dass die GP-Piloten beim Überholen zu sehr auf das DRS, also das Flachstellen des Heckflügels, angewiesen sind. «Ich würde dafür sorgen, dass ich mich nicht mehr so sehr auf das DRS verlassen muss», betonte er.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2