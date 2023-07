Fernando Alonso: Ferrari und Mercedes im Visier

Fernando Alonso kam im Grossbritannien-GP hinter den Mercedes-Piloten aber noch vor den Ferrari-Stars ins Ziel. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team weiss, wer seine Hauptgegner in diesem Jahr sind.

Sechs der bisherigen zehn Formel-1-Rennen in diesem Jahr konnte Fernando Alonso auf dem Podest beenden. In Monaco und Kanada kam er als Zweiter über die Ziellinie, in Bahrain, Saudi-Arabien, Melbourne und Miami war er jeweils als Dritter auf dem Treppchen dabei.

Die jüngsten beiden Kräftemessen beendete er aber nicht auf dem Podest: In Österreich wurde er Fünfter, auf dem Silverstone Circuit musste er sich mit dem siebten Platz begnügen. Dennoch lobt der älteste GP-Pilot im Formel-1-Feld die Fortschritte, die sein Team machen konnte. Und er betont, dass der Aufwärtstrend bereits im Vorjahr seinen Anfang nahm.

«Als ich das Auto 2022 in Abu Dhabi getestet habe, fühlte es sich gut und konkurrenzfähig an. Ich denke, dass sich die Performance des Aston Martin nicht gross von jener des Alpine-Renners unterschieden hat, den ich damals fuhr», erzählte der zweifache Champion. «Ich denke, das Team hat im Verlauf des vergangenen Jahres schon gute Fortschritte gemacht.»

«Wenn wir an die Aston-Martin-Leistung im vergangenen Jahr denken, dann haben wir wohl die Schwierigkeiten zu Saisonbeginn und zur Mitte der Saison vor Augen. Aber ich denke, gegen Ende des Jahres hatten sie ein ganz anständiges Auto», ist der Spanier überzeugt. Der Entwicklungsschritt, den die Mannschaft aus Silverstone im Winter gemacht habe, geschah innerhalb des normalen Verbesserungsprozesses, den der Rennstall bereits 2022 begonnen habe, fügte Alonso an.

Dass sein Team in der Konstrukteurswertung nur 22 Punkte hinter Mercedes auf dem dritten Platz liegt, spornt den ehrgeizigen Asturier an. Er weiss, dass er derzeit nicht ganz an der Spitze mithalten kann, seine Hauptgegner sind die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell und die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz. Letztere kamen in Silverstone hinter dem Routnier, der den siebten Platz holte, ins Ziel. Hamilton (Platz 3) und Russell (Platz 5) kreuzten die Ziellinie jedoch vor ihm.

«Ich denke, Red Bull Racing ist aktuell in einer eigenen Liga unterwegs, aber ich versuche, den Kampf gegen Mercedes und Ferrari fortzuführen. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit beiden Autos in die Punkte fahren. Es ist immer noch schwer vorstellbar, dass wir gegen diese Gegner kämpfen, damit hatten wir beim Saisonauftakt in Bahrain nicht gerechnet», sagte der 32-fache GP-Sieger über seine Rivalen.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2