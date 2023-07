Mick Schumacher im McLaren: «Gerne nochmals»

Mick Schumacher in Portugal

​Der frühere Haas-Pilot Mick Schumacher ist 2023 Reservist bei Mercedes und auch für McLaren. Vor kurzem fuhr der 24-jährige Deutsche seinen ersten Test in einem McLaren-Mercedes.

Ende 2022 fand Mick Schumacher in der Königsklasse keinen Platz mehr. Mercedes-Teamchef Toto Wolff zögerte nicht und holte Mick zur Marke mit dem Stern, als dritter Fahrer neben Lewis Hamilton und George Russell. Im Mai hat Mick für Mercedes in Barcelona getestet.

Aber Mick ist noch für einen zweiten Formel-1-Rennstall Reservist, für McLaren. Das englische Traditionsteam setzte Schumacher in Portimão (Portugal) in einen 2021er McLaren MCL35; das ist jenes Auto, mit dem Daniel Ricciardo den Grossen Preis von Italien in Monza gewinnen konnte.

«Das ist alles super gelaufen», erzählt Schumacher über den Test auf der Internetseite von McLaren. «Ich konnte sehr viele Runden fahren. Es war schön, mehr Erfahrung sammeln zu können.»

Es ging vorrangig darum, dass sich Fahrer und Team beschnuppern können, um Feinheiten bei der Abstimmung des McLaren in Harmonie mit dem Fahrstil des Piloten auszutüfteln sowie um zusätzliche Erfahrung zu sammeln. Mick sagt: «Der verwendete Testreifen ist von einer anderen Mischung als die Rennreifen der Saison 2023. Aber jede Runde in einem GP-Rennwagen ist lehrreich.»

«McLaren ist ein hochprofessionelles Team, und es war für mich interessant zu sehen, wie sie arbeiten, gerade auch im Vergleich mit Mercedes. Es ist auch schön zu erleben, dass dir zugehört wird, wenn du Eindrücke vom Fahren vermittelst. Für mich ist es wichtig, dass ich so oft wie möglich ins Cockpit steigen darf, also gilt für mich bei McLaren – gerne nochmals!»



Schönes Detail: Der heutige McLaren-Teamchef Andrea Stella arbeitete 2002 bis 2006 als Ingenieur am Wagen von Michael Schumacher, dem Vater von Mick.





