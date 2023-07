Mike Krack (Aston Martin): «Schadensbegrenzung»

​Nur Platz 7 für Fernando Alonso mit Aston Martin beim Heim-GP von Silverstone, weiter hinten war der Spanier 2023 nie platziert. Ist der Höhenflug von Aston Martin vorbei? Teamchef Mike Krack gibt Antwort.

Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso (Aston Martin) liegt im WM-Zwischenklassement noch immer auf dem hervorragenden dritten Platz, hinter Leader Max Verstappen und Sergio Pérez von Red Bull Racing. Aber Silverstone war die schwächste Darbietung der Grünen in diesem Jahr, zusammen mit Spanien (ebenfalls Siebter). Die Fans von Alonso fragen sich: War’s das mit dem Höhenflug von Aston Martin?

Teamchef Mike Krack am Sonntagabend nach dem britischen Grand Prix: «Das war heute ein klarer Fall von Schadensbegrenzung. Wir sind nicht auf unserem üblichen Niveau gefahren. Aber wir haben mehr Punkte geholt als unser direkter Gegner Ferrari.»

«Ich habe immer betont, dass die Fans von uns nicht bei jedem Rennen eine Podestplatzierung erwarten dürfen. Unsere Zwischenbilanz mit sechs Mal auf dem Podest bei zehn Rennen darf sich sehen lassen, aber uns war immer klar – es wird auch Wochenenden geben, an welchen wir uns schwertun. Silverstone war ein solches Wochenende, so wie Spanien. Wir sind aber überzeugt, dass sich das wieder ändern wird.»

In England zeichnete sich ein ähnliches Bild ab wie in Spanien – Aston Martin nicht ganz so konkurrenzfähig wie auf anderen Strecken. Mike Krack bestätigt: «Da gibt es Ähnlichkeiten beim Pisten-Layout. Ich würde jetzt nicht sagen, dass solche Strecken gewisse Schwächen unseres Autos aufdecken, denn unser Auto ist ein solider Allrounder. Aber in Spanien war Mercedes schneller, in Österreich war Ferrari schneller, in England McLaren. Wir müssen durchs Band zulegen, um konkurrenzfähig zu bleiben.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2