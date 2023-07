Martin Brundle zu Daniel Ricciardo: Chance und Risiko

​Der Australier Daniel Ricciardo (34) kehrt als Stammfahrer in die Formel 1 zurück, er übernimmt den AlphaTauri von Nyck de Vries. Der langjährige GP-Fahrer Martin Brundle schätzt die Situation von Ricciardo ein.

Seit 11. Juli steht fest: Die Formel-1-Karriere des glücklosen Niederländers Nyck de Vries ist vorderhand zu Ende, Red Bull holt den achtfachen GP-Sieger Daniel Ricciardo zu AlphaTauri, beim kommenden Grossen Preis von Ungarn (23. Juli) wird der 34-jährige Australier zu seinem 233. WM-Lauf starten.

Der langjährige Formel-1-Fahrer und Sportwagen-Weltmeister Martin Brundle sagt als GP-Experte der britischen Sky: «Ich freue mich sehr für Daniel, dass er wieder Rennen fahren kann, aber meine erste Reaktion war – wow, macht er das wirklich?»

«Daniel hatte sehr offen darüber gesprochen, dass ihm die Leichtigkeit ein wenig verlorengegangen war und er eine Pause brauche, um frischen Enthusiasmus zu entwickeln. Er hat aber auch davon gesprochen, dass er nur dann zurückkehren werde, wenn er in einem konkurrenzfähigen Auto sitzen könne. Daher frage ich mich, ob bei seinem Wechsel zu AlphaTauri im Hintergrund von einer anderen Aussicht die Rede ist.»

Diese Aussicht liegt auf der Hand. Daniel Ricciaro selber hat gesagt, dass er davon träume, seine Formel-1-Karriere bei jenem Rennstall zu beenden, mit welchem er 2014 und 2016 WM-Dritter wurde und sieben seiner acht Grands Prix gewann – bei Red Bull Racing.



Brundle weiter: «Ungeachtet dessen, was Daniel vielleicht versprochen worden ist, er hat nun mehr als sechs Monate ohne Rennen verbracht und vorwiegend mit Arbeit im Rennsimulator. Da wird einer von nur 20 Plätzen in der Formel-1-Startaufstellung sehr attraktiv. Was mich angeht, so fühlt sich die Formel 1 besser an mit Daniel im Feld, es war nicht schön, ihn an den GP-Wochenenden herumlungern zu sehen.»



Der 64-jährige Brundle erkennt in der Rückkehr von Daniel Ricciardo Chance und Risiko zugleich: «Grundsätzlich ist das ein gewaltiges Risiko für ihn, denn in manchem Rennen war der AlphaTauri das schwächste Auto. Man sollte ihm eine Angewöhnungsphase von zwei Rennen zugestehen, aber dann muss er Yuki Tsunoda bezwingen, in der Quali und im Rennen.»



«Wenn er das schafft und AlphaTauri wieder regelmässig in die Nähe von Top-Ten-Platzierungen bringt, dann würde er damit seine Formel-1-Karriere wohl retten.»



Ricciardo fuhr 2012 und 2013 für den Rennstall aus Faenza, als der noch Toro Rosso hiess. Später wechselte er zu Red Bull Racing und wurde 2014 und 2016 WM-Dritter.



Nach Einsätzen bei Renault (WM-Fünfter 2020) und McLaren (GP-Sieger mit McLaren in Monza 2021) kam im Sommer 2022 die Trennung von McLaren und Ricciardo, nach enttäuschenden Leistungen gemessen an Lando Norris. Der beliebte Australier kehrte in den Schoss der Red Bull-Familie zurück, als dritter Fahrer neben Max Verstappen und Sergio Pérez.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2