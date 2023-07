Madrid: F1-Rennen auf Messegelände IFEMA in Planung

​Ab 2027 könnte der Grosse Preis von Spanien wieder in Madrid stattfinden, nicht mehr ausserhalb von Barcelona. Geplant ist eine Strecke auf dem gewaltigen Messegelände IFEMA.

Der Vertrag zwischen der Formel 1 und den Veranstaltern des Grossen Preises von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya läuft mit Ausgabe 2026 aus. Seit Jahren bemüht sich der Politiker Enrique López, das Autorennen nach Madrid zu bringen, dies im Rahmen seiner Arbeit als Generalsekretär für die autonome Region Madrid.

Wieder in Madrid zu fahren, wäre eine Rückkehr: Von 1968 bis 1981 wurde der spanische Formel-1-WM-Lauf neun Mal auf der Rennstrecke Jarama ausgetragen, 40 Kilometer nordöstlich vom Stadtzentrum von Madrid. Seit 1991 findet der Grand Prix auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt.

Im Rahmen eines Wirtschaftsforums hat José Vicente de los Mozos, Präsident des Messegesellschaft IFEMA (Institución Ferial de Madrid) Formel-1-Pläne bestätigt.

Der IFEMA-Chef sagt: «Wir wollen mehr als ein Formel-1-Rennen. Wir wollen das beste Erlebnis bieten für einen Grand-Prix-Fan in Europa. Es gibt kein Renngelände, das einen so vielfältigen Raum besitzt wie die IFEMA.»

Die IFEMA ist der führende Messeplatz Spaniens, er wurde 1980 errichtet von der autonomen Region Madrid, der Industrie- und Handelskammer der Stadt Madrid und der Sparkasse Caja Madrid. 1991 wurde das heutige Messegelände bezogen und schrittweise vergrössert. Es umfasst derzeit ein Dutzend Messehallen und eine Fläche von 970.000 Quadratmetern, das entspricht 135 Fussballfeldern, nur zehn Minuten vom Flughafen Barajas entfernt, mit eigenem U-Bahn- und Autobahnanschluss.



José Vicente de los Mozos spricht davon, dass er keine weiteren Details über die Verhandlungen mit der Formel 1 preisgeben könne, «denn die sind vertraulich. Aber wir haben zusammen mit der autonomen Region Madrid und dem Stadtrat ein grossartiges Projekt entworfen, das Madrid als Anziehungspunkt für Sport- und Freizeitveranstaltungen etablieren wird.» De los Mozos behauptet: «Ich weiss, wann wir die entsprechenden Verträge mit der Formel 1 unterzeichnen werden.»



Auf dem IFEMA-Gelände findet seit März 2023 und noch bis Ende August «The F1 Exhibition» statt, die erste Ausstellung über die Königsklasse, die von der Formel 1 selber organisiert worden ist.



Wie sich die Formel 1 in Madrid anfühlt, könnten die Stadtbewohner am 15. Juli spüren: Dann zischt der Mexikaner Sergio Pérez mit einem Red Bull Racing RB7 über den Paseo de Recoletos im Stadtteil Cibeles.



Dass in Spanien im gleichen Jahr zwei Formel-1-Rennen stattfinden, wie von 2008 bis 2012 mit Barcelona und Valencia, ist unwahrscheinlich – angesichts des grossen Interesses an der Formel 1 auf der ganzen Welt. So hat Formel-1-CEO Stefano Domenicali bestätigt: «Zwei Läufe in Spanien wird es nicht geben.» Denkbar ist es, dass Madrid und Barcelona ab 2027 abwechselnd Gastgeber für die Königsklasse sind.