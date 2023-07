Lewis Hamilton: «In meinem Sport zählt jedes Kilo»

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton kann auch mit 38 Jahren noch mit den jungen GP-Stars mithalten. Das liegt nicht zuletzt auch am Lebensstil des Mercedes-Stars, wie er auf Instagram betont hat.

Dass die Formel-1-Fahrer topfit sein müssen, liegt auf der Hand, schliesslich ist die Arbeit am Steuer eines GP-Boliden Schwerstarbeit. Doch nicht allen Piloten fällt es gleich leicht, die entsprechende Muskelmasse oder ihr Gewicht zu halten. Formel-1-Champion Max Verstappen verriet vor dem diesjährigen Saisonstart etwa, dass es ihm nicht leicht falle, sein Gewicht am Limit zu halten.

«Einige Fahr4er haben in dieser Hinsicht Glück, sie können essen, was sie wollen. Dann müssen sie einfach etwas mehr trainieren, um ihre Muskeln nicht zu verlieren», erklärte der zweifache Champion aus dem Red Bull Racing Team den Kollegen von «Viaplay F1 Talks». «Sobald du weisst, was dein Körper braucht, musst du entsprechend trainieren», fügte der 25-jährige Niederländer an.

Auch der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton setzt alles daran, um auch mit 38 Jahren mit den jungen GP-Stars mithalten zu können. Mit Erfolg: Das jüngste Rennen in Silverstone beendete der Mercedes-Star auf dem Podest. Auf Instagram betonte er: «In meinem Sport zählt jedes Kilo. Selbst kleine Abweichungen wirken sich auf die Rundenzeiten und das Renntempo aus.»

Seine Formel für eine einwandfreie körperliche Verfassung ist einfach. Hamilton erklärte: «Es ist entscheidend, gut zu essen, genügend zu schlafen und an der eigenen Fitness zu arbeiten.» Und an seine Follower gerichtet stellte er klar: «Wenn du jemals eine schwierige Zeit durchmachst, denk daran, dass wir das gemeinsam durchmachen. Es ist nie einfach, aber es lohnt sich immer.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2