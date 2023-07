Goodwood live: Mit Sebastian Vettel & Mick Schumacher

In Goodwood läuft das beliebte «Festival of Speed». Im Einsatz sind auch die deutschen GP-Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Fans können ihre Läufe im Livestream verfolgen.

Das dürfen sich die Anhänger von Mick Schumacher nicht entgehen lassen: Mercedes-Ersatzfahrer Mick Schumacher bewegt beim beliebten «Goodwood Festival of Speed» (14. bis 16. Juli) den Rennwagen vom Typ W02, also jenes Auto, mit dem sein Vater Michael in der Formel-1-Saison 2011 gefahren ist und damit WM-Achter wurde. Der 24-jährige Mick, der zum ersten Mal am Festival teilnimmt, wird am heutigen Sonntag antreten.

Mehr noch: Auch Micks Kumpel Sebastian Vettel ist in Goodwood dabei. Er fährt den früheren Rennwagen von Nigel Mansell, den Weltmeister-Williams FW14B aus dem Jahre 1992. Und nicht nur den: Der vierfache Weltmeister soll auch einen McLaren MP4/8 von Ayrton Senna aus dem Jahre 1993 pilotieren. Fans erwischten Vettel beim Testen in Silverstone und berichteten davon auf Twitter.

Klasse für die Motorsport-Gemeinde: Goodwood bietet auf YouTube einen Livestream an, mit dem auch aus der Ferne das ganze Geschehen verfolgt werden kann, am Abend werden auf dem YouTube-Kanal Highlights gezeigt. Hier einige Schwerpunkte:



Sonntag, 16. Juli

(Zeiten in MESZ)

09.30 Uhr: Goodwood 75

10.15 Uhr: Le Mans, NASCAR, Sportwagen

10.30 Uhr: Warm up-Show

11.35 Uhr: 60 Jahre McLaren (mit Sebastian Vettel) und GP-Grössen (mit Mick Schumacher im Mercedes)

12.10 Uhr: Le Mans-Sieger von Ferrari

14.15 Uhr: 60 Jahre McLaren (mit Sebastian Vettel) und GP-Grössen (mit Mick Schumacher im Mercedes)

16.15 Uhr: 75 Jahre Porsche

16.50 Uhr: Le Mans, NASCAR, Sportwagen

17.30 Uhr: Goodwood 75

Mick Schumacher sagt zum kommenden Einsatz: «Es wird spektakulär sein, im 2011er-Auto meines Vaters, dem W02, zu fahren, auch wenn es nur ein kurzer Einsatz ist. Allein diese Generation von Autos zu erleben, wird einfach mega.»

«Zu wissen, dass Papa dieses Auto gefahren ist, macht es zu etwas ganz Besonderem, und es wird viele Emotionen mit sich bringen. Ich hatte das Glück, eines seiner Benetton-Autos und einige seiner Ferrari zu fahren, aber dies wird das erste Mal sein, dass ich hinter dem Steuer eines Mercedes sitze, den er gefahren ist. Ich bin mir sicher, dass ich mit einem breiten Lächeln im Gesicht aussteigen werde.»

Sebastian Vettel hat die Fans schon in Silverstone 2022 mit dem Weltmeister-Auto von Nigel Mansell entzückt: «Ich habe eine besondere Beziehung zu den Rennwagen Anfang der 1990er Jahre, das waren die ersten GP-Boliden, die ich bewusst erlebt habe. Ich fand, für Silverstone 2022 passte einfach alles zusammen: die Startnummer 5, die ja auch ich trug, die dreissig Jahre, die Tatsache, dass ich den Williams besitze und endlich mal fahren will, passenderweise auf jener Bahn, auf welcher Nigel damals gewonnen hat.»

Nach seinen Runden unter den Augen von Nigel Mansell, Formel-1-CEO Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem wurde Vettel von warmem Applaus der Fans auf der Haupttribüne empfangen, der Heppenheimer liess den Motor seines Renault-V10 nochmals aufheulen, dann kletterte er aus dem fabelhaften Rennwagen.

Sebastian war vor einem Jahr sichtlich bewegt: «Das fühlte sich an wie eine Zeitreise. Ich bin sehr happy, denn ich habe ein wenig spüren dürfen, wie sich Nigel damals gefühlt hat. Diese Autos sind der Hammer, der Sound ist sagenhaft. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die uns hier ermöglicht worden ist.»

«Das Fahren ist gewöhnungsbedürftig. Du bremst hier noch mit dem rechten Fuss, manchmal zuckte mein linker Fuss, aber dann musste ich mich daran erinnern – Moment mal, das ist ja die Kupplung!»

Nigel Mansell sagte: «Es war sehr schön, mein Auto auf der Bahn zu sehen, das hat tolle Erinnerungen zurückgebracht. Ich hätte mir keinen besseren Fahrer im Cockpit wünschen können als Sebastian, von dem ich weiss, wie sehr er Rennhistorie zu schätzen weiss.»