Sebastian Vettel «Das ist schon ein bisschen hart»

Der frühere GP-Pilot Sebastian Vettel sagt über Nyck de Vries, der sein AlphaTauri-Cockpit nach zehn Rennen räumen musste: «Er hat eine grossartige Chance bekommen.» Dass es nicht wie erwartet lief, tut ihm leid.

Als Nyck de Vries 2022 die Chance bekam, in Monza für den erkrankten Alex Albon einzuspringen, präsentierte er sich von seiner stärksten Seite. Im unterlegenen Williams konnte er mit dem neunten Platz glänzen. Kurz darauf wurde er ins AlphaTauri Team befördert, für das er beim diesjährigen Saisonstart erstmals Gas gab.

Doch auf den vielversprechenden Auftritt des Vorjahres folgte eine Enttäuschung nach der anderen. Punkte konnte der Niederländer keine holen, in zehn Rennen schaffte er es nicht über den zwölften Platz hinaus, den er in den engen Strassen von Monte Carlo einfuhr. Das reichte nicht, um die Teamverantwortlichen zu überzeugen.

Deshalb wurde er nach dem jüngsten Kräftemessen in Silverstone, das sein zehnter Einsatz als Stammfahrer des Rennstalls aus Faenza war, kurzerhand ersetzt. Beim nächsten Rennwochenende wird Daniel Ricciardo an seiner Stelle auf Punktejagd gehen. Sebastian Vettel freut sich über die Rückkehr seines früheren Teamkollegen in die Startaufstellung.

Bei «ITV» erklärte der vierfache Champion: «Ich freue mich sehr für Daniel, denn ich mag ihn. Ich habe ihn beim Reifentest in dieser Woche getroffen, als ich im McLaren ausrückte, den ich an diesem Wochenende in Goodwood bewegen darf.»

Zu de Vries sagte der Heppenheimer: «Ganz ehrlich, das ist natürlich schade für Nyck, so, wie es zu Ende gegangen ist. Ich denke, er hat eine grosse Chance bekommen, und vielleicht haben sich die Dinge nicht so entwickelt, wie er und andere Leute sich das vorgestellt haben. Aber es ist schon ein bisschen hart, wenn es so plötzlich vorbei ist. Das ist brutal.»

«Ich traf ihn im vergangenen Jahr zum ersten Mal und er scheint ein wirklich guter Mensch und auch ein guter Fahrer zu sein. Er hat die Formel-2-Meisterschaft für sich entschieden und auch in anderen internationalen Serien gewonnen, er hat sich also bewährt und ich hoffe, dass dies nun seinem Selbstbewusstsein nicht schaden wird. Die Leute sollten nicht nur auf das schauen, was zuletzt war, das wäre nicht richtig. Auch wenn die zehn Rennen nicht so gut ausfielen, wie sie es hätten können, wissen wir nicht, warum das so war. Ausserdem ist er trotzdem weiterhin ein guter Fahrer», fügte Vettel an.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2