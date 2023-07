Mercedes: Was bringt der neue Frontflügel?

In Silverstone schaffte es Lewis Hamilton aufs Podest

Beim Mercedes-Heimspiel auf dem Silverstone Circuit hatte das Werksteam einen neuen Frontflügel dabei, der die Strömung zum Heck verbessern soll. Technikchef James Allison zieht in seiner GP-Analyse eine Zwischenbilanz.

Gleich drei Rennställe hatten zum GP in Grossbritannien einen ganz neuen Frontflügel im Gepäck, darunter auch das Mercedes-Team, das nicht nur das Hauptblatt und die Flaps, sondern auch die Endplatten angepasst hat. Im Fokus stand dabei nicht der Wunsch, den Anpressdruck an der Vorderachse zu vergrössern. Vielmehr ging es darum, die Luftströmung zum Heck zu verbessern.

Das Wochenende lief nicht schlecht für das Werksteam der Sternmarke: Im Qualifying belegten George Russell und Lewis Hamilton die Plätze 6 und 7. Im Rennen schaffte es der siebenfache Weltmeister als Dritter aufs Podest, sein Teamkollege kreuzte die Ziellinie als Fünfter. Das legt nahe, dass die neuen Teile wie gewünscht funktioniert haben.

Doch auf die entsprechende Frage fällt die Antwort von James Allison vorsichtig aus. In seiner GP-Analyse sagt der Technikchef: «Es ist noch etwas zu früh, um das zu sagten. Natürlich haben wir den neuen Frontflügel konstruiert, um schneller zu werden – das steht immer im Mittelpunkt unserer Entwicklung. Aber der neue Flügel soll vor allem die Balance und damit die Performance in den langsameren Ecken verbessern.»

«Und der Silverstone Circuit ist für vieles berühmt, nicht aber dafür, viele langsame Passagen zu umfassen. Allerdings können wir sagen, dass wir in den langsameren Abschnitten eine ziemlich anständige Figur gemacht haben», ergänzt der Ingenieur.

Gleichzeitig warnt Allison: «Aber wirklich wissen werden wir es wohl erst, wenn wir in Ungarn auf die Strecke gehen. Denn diese Piste besteht ganz aus langsameren Ecken. Dort werden wir sicherlich mehr erfahren. Die ersten Anzeichen sind also vielversprechend, und wir hoffen, dass wir auf Strecken mit einem grösseren Anteil an langsamen Passagen stärker davon profitieren werden.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2