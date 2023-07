Sebastian Vettel über seine Zukunft: «Einige Ideen»

Sebastian Vettel geniesst immer noch seine neuen Freiheiten, will sich aber irgend wann einmal wieder einer neuen Herausforderung widmen

Beim «Goodwood Festival of Speed» sprach Sebastian Vettel über seine Zukunftspläne und offenbarte, dass er sich bei seinem Monaco-Besuch im Mai auch mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali getroffen hat.

Sebastian Vettel gab im Rahmen des «Goodwood Festival of Speed» wieder einmal Gas, der Heppenheimer bewegte den Williams FW14B von Nigel Mansell und Ayrton Sennas McLaren MP4/8 von 1993. Ausserdem nutzte der vierfache Formel-1-Champion die Chance, um über seine Zukunftspläne zu reden.

Diese sind noch nicht ausgereift, denn Vettel geniesst es vorerst, keinen festen Zeitplan einhalten zu müssen, wie er auf Nachfrage von «Planetf1.com» erklärte. «Das Interesse ist aus verschiedenen Perspektiven gross, aber ich habe mir im vergangenen Jahr vorgenommen, dass ich frei sein will und vielen Dingen zunächst eine Absage erteile.»

«Denn ich will diese Version von mir kennenlernen, die keinen festes Programm hat, verschiedene Dinge betrachtet und sich inspirieren lässt», betonte Vettel, und erklärte: «Das ist immer noch das, was ich mache, und ich verbringe auch viel Zeit mit meinen Kindern.» Früher oder später werde er sich aber einer neuen Herausforderung widmen, räumte er ein.

Diese könnte er etwa in einer offiziellen Rolle beim Autosport-Weltverband FIA oder in der Formel 1 finden. Vettel sagte dazu: «Wir werden sehen, ich habe einige Ideen.» Und der 53-fache GP-Sieger verriet: Bei seinem Besuch in Monaco traf er sich mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

