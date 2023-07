Daniel Ricciardo: «Dann lässt auch die Freude nach»

Formel-1-Rückkehrer Daniel Ricciardo startet nach seiner kurzen Auszeit auf der Reservebank von Red Bull Racing motiviert ins neue AlphaTauri-Kapitel seiner Karriere. Die Freude am Rennfahren ist wieder da, beteuert er.

Als Daniel Ricciardo den Red Bull Racing Rennstall nach der Saison 2018 in Richtung Renault-Werksteam verliess, begründete er diesen Schritt mit der Absicht, eine neue Herausforderung zu brauchen. Und diese fand er auch, denn die Mannschaft des französischen Autobauers hatte deutlich mehr Mühe als das Team aus Milton Keynes.

Entsprechend mager fiel die Erfolgsbilanz von Ricciardo aus: In den zwei Jahren mit dem Rennstall aus Enstone bestritt er 38 Rennen, von denen er zwei auf dem Podest beendete: 2020 wurde er auf dem Nürburgring und in Imola jeweils Dritter, 20 weitere Male schaffte er es in die Punkte. Danach zog er weiter zum Traditionsteam von McLaren.

Doch auch mit der Mannschaft aus Woking lief es nicht nach Plan. Zwar konnte er 2021 im ersten gemeinsamen Jahr in Monza seinen achten und bisher letzten GP-Sieg einfahren. Im folgenden Jahr schaffte er es aber in 22 Saisonläufen nur sieben Mal in die Punkte. Schon vor dem Saisonende war klar, dass die Teamverantwortlichen seinen Vertrag vorzeitig auflösen.

Der Australier musste sein Cockpit für seinen jungen Landsmann Oscar Piastri räumen, der in drei verschiedenen Nachwuchsklassen in drei aufeinanderfolgenden Jahren als Rookie den Titel geholt und sich damit für einen Aufstieg in die Formel 1 empfohlen hatte. Ricciardo kehrte daraufhin als Reservist zum Red Bull Racing Team zurück.

Die Auszeit dauerte nicht lange: Weil Nyck de Vries beim Schwesternteam AlphaTauri unter den Erwartungen geblieben ist, darf ab dem nächsten Rennwochenende auf dem Hungaroring Ricciardo im GP-Renner aus Faenza Gas geben. Ricciardo betont, dass er bereit ist und keine Unwägbarkeiten fürchtet. Und er erklärt im Gespräch mit «Formula1.com», dass er seine Liebe zur Formel 1 wiedergefunden hat.

«Dass ich die Liebe zur Formel 1 verloren habe, hat meinem Selbstbewusstsein einen Dämpfer versetzt», erzählt der 34-Jährige. «Aber wenn du in einem Sport antrittst, in dem du darum kämpfst, der Beste der Welt zu sein, dann brauchst du dein ganzes Selbstvertrauen. Wenn dieses Schaden nimmt, dann lässt auch die Freude nach.»

Die Art und Weise, wie er bei seiner Rückkehr in die Red Bull-Familie empfangen wurde, half ihm aber schnell, auch mental wieder zur alten Form zu finden. «Da spielten einige Faktoren eine Rolle. Als ich wieder im Simulator sass, war ich mir noch nicht ganz sicher, wie es laufen würde und ob sich das Auto wie gewohnt anfühlen würde. Doch sobald ich einige Sessions bestritten habe, fühlte ich mich wieder wie früher, ich war wieder der normale Daniel. Ich habe mich neu in die Formel 1 verliebt und bin wieder bereit. Mir macht nichts, was jetzt kommen könnte, Angst», beteuert er.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motor

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulik

WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2