Ungarn-GP im Fernsehen: So instabil wird das Wetter

​Vorbei die Zeiten, an welchen es für das GP-Wochenende von Ungarn fast eine Schönwettergarantie gab: Das Wetter ist 2023 wankelmütig. Wir sagen auch, welche Sender vom Hungaroring wann berichten.

Es gab Jahre, da wussten die Besucher vor dem Ungarn-GP-Wochenende: Auf sie wartet schönes, heisses Sommerwetter, fast garantiert. In den vergangenen Jahren zeichnet sich eher jenes Bild ab, das uns auch in den kommenden Tagen erwartet – wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern.

Los geht es freundlich, mit viel Sonne am Donnerstag, doch am Freitag (21. Juli) steigt das Regen- und Gewitterrisiko. Im ersten Training wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent nass, im zweien zu 50 Prozent.

Fürs Qualifying (Samstag, 22. Juli) wird es zum Abend Regen geben, in aller Wahrscheinlichkeit trifft der aber erst nach dem Abschlusstraining ein.

Der sommerlichste Tag nach jüngsten Stand ist der Sonntag, mit viel Sonne und Temperaturen um 30 Grad.



Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie im Qualifying und im Rennen mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Wir haben auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender für Sie zusammengestellt.





Ungarn-GP im Fernsehen

Freitag, 21. Juli

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.50 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Uhr: Zweites Training

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 2001

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023



Samstag, 22. Juli

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 2006

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 1987

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 1988

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 23. Juli

06.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.20 Uhr: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Ungarn 2022

11.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

13.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Ungarn-GP

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Ungarn 2006

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Ungarn-GP

14.20 Uhr: SRF zwei – Vorberichte zum Ungarn-GP

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Ungarn-GP

14.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Ungarn-GP

14.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Ungarn-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis von Ungarn

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.05 Uhr: ORF 1 – Motorhome: Ungarn-GP

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Preissenkonferenz Rennen

18.15 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2