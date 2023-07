Lewis Hamilton (Mercedes): «Das ist mir egal»

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat letztmals Anfang Dezember 2021 einen Grand Prix gewonnen. Der 103-fache GP-Sieger sagt, was ihm für die kommenden Rennen wichtig ist.

Lewis Hamilton ist seit 20 Monaten ist ohne GP-Sieg. Der 103. Erfolg gelang ihm in Saudi-Arabien 2021, in der Saison 2022 konnte Mercedes nur einen GP-Erfolg feiern, mit George Russell in Brasilien.

Hamilton stand 2023 vier Mal auf dem Siegerpodest: Als Dritter in Kanada und England, als Zweiter in Australien und Spanien. Er liegt derzeit auf dem vierten WM-Rang, aber gegenüber Channel 4 sagt der Rekord-Champion: «Das ist mir egal. Es ist mir komplett unwichtig, auf welcher Position ich diese Meisterschaft abschliessen werde.»

«Wichtig ist mir vielmehr, welche Informationen ich dem Team geben kann, damit wir künftig besser aufgestellt sind. Wir müssen anstreben, vom ersten Test 2024 an konkurrenzfähig zu sein.»

«Mein Traum besteht darin, kein Bouncing mehr zu haben, sondern ein effizientes Auto mit üppig Abtrieb, so dass ich mit den Anderen schritthalten kann.»

«Ich kann gar nicht genug betonen, welch schwieriges Jahr wir 2022 hatten. Das Team arbeitete wahnsinnig hart, um Boden gut zu machen, und am Ende des Jahres hatten wir in Brasilien ein wirklich starkes Rennen. Aber zu Beginn der Saison 2023 waren wir erneut im Hintertreffen.»



«Es gibt positive Zeichen. Wir haben grosse Fortschritte erreicht. Aber es ist nicht leicht vorherzusagen, wo uns das noch hinbringen wird.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2