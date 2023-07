Formel-1-Film mit Brad Pitt: Schauspieler im Streik

Brad Pitt bei Dreharbeiten in Silverstone

​In Silverstone hat Apple+ ausgiebig am kommenden Formel-1-Film mit Brad Pitt gearbeitet. Nun sind die Dreharbeiten zum Erliegen gekommen: Denn viele Schauspieler befinden sich im Streik.

In Silverstone gab das Team um Regisseur Joseph Kosinski Vollgas – Dreharbeiten zum Formel-1-Film mit Brad Pitt, der ausführlich über sein neues Projekt gesprochen hat. Angedacht war, dass die Filmspezialisten aus Hollywood die ganze zweite Saisonhälfte 2023 den F1-Tross begleiten, aber nun mussten die Dreharbeiten gestoppt werden – die Mehrheit der US-amerikanischen Schauspieler befindet sich im Streik!

Zum Streik aufgerufen hat die «Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists» (SAG–AFTRA), in welcher rund 160.000 Schauspieler organisiert sind. Auch Brad Pitt.

Die Schauspieler solidarisieren sich mit den Drehbuchautoren, die arbeiten schon seit Mai 2023 nicht mehr. Es geht um drei Schwerpunkte: Höhere Löhne, Entgelt auf Streaming-Plattformen und die Art und Weise, wie künstliche Intelligenz eingesetzt wird.

Autoren und Schauspieler monieren zum Beispiel: Wird ein Film im Fernsehen wiederholt, erhalten sie von den Einschaltquoten abhängige Tantiemen. Streaming-Anbieter bieten weniger Geld, die Quoten sind oft schwer durchschaubar.



Die Schauspieler machen sich auch Sorgen, wie die Studios künftig mit künstlicher Intelligenz umgehen. So können die Gesichter von Komparsen digital eingelesen und beliebig in anderen Filmen verwendet werden, ein Gesetz dagegen gibt es nicht.



Wie lange der Streik der Autoren und Schauspieler dauern wird, ist ungewiss.



Im Zeitplan des Ungarn-GP sind die Fenster für die Dreharbeiten weiter enthalten.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2