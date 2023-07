Nico Hülkenberg (Haas): Probleme auf dem Hungaroring

​Der deutsche GP-Routinier Nico Hülkenberg will am 23. Juli mit dem Haas-Rennstall zum zweiten Mal in dieser Saison punkten. Einfach wird das in Ungarn nicht und dies gleich aus zwei Gründen.

Nico Hülkenberg hat 2023 wiederholt bewiesen, dass er nichts von seinem Speed verloren hat: Immer wieder taucht er mit seinem Haas-Rennwagen in den Top-Ten auf, vorwiegend im Quali-Trimm oder dann, wenn die Pistenverhältnisse tückisch sind.

Leider ist der 2023er Haas-Rennwagen aber ein Reifenfresser: Im Dauerlauf haben Nico und sein dänischer Stallgefährte Kevin Magnussen mit höherem Reifenverschleiss zu kämpfen als ihre Gegner. So fallen die Haas-Fahrer aus guten Ausgangspositionen immer wieder aus den Punkterängen.

In Ungarn will der 35-jährige Emmericher zum zweiten Mal 2023 nach Australien punkten (in Melbourne wurde er Siebter). Einfach wird das nicht. Denn bislang bedeutet der Hungaroring für den 191-fachen GP-Teilnehmer meist hartes Brot – bei neun Teilnahmen am Grossen Preis von Ungarn konnte er nur zwei Mal punkten, im Debütjahr 2010 mit Williams (Sechster) und 2016 mit Force India (Zehnter). Mehrfach wurde Nico von technischen Problemen geärgert oder von unvorsichtigen Gegnern.

Hinzu kommt, dass die hohen Umgebungstemperaturen auf die Reifen gehen, und da ist Haas wie erwähnt in einer schlechten Lage. Nico sagt: «Wir arbeiten hart an den Schwächen des Autos. Wir sind uns dessen bewusst, dass es kein Hilfsmittel gibt, das die Charakteristik des Autos über Nacht verändert. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir mit viel Feinarbeit an der Abstimmung und mit Evo-Teilen eine Verbesserung erreichen.»



«Der Hungaroring ist eine Strecke, die ich mag. Der mittlere Pistenteil ist mit einer atemberaubenden Kurvenfolge anspruchsvoll und macht deshalb sehr viel Spass. Du musst auf dieser Bahn einen guten Rhythmus finden.»



«Wir befinden uns in einer Phase mit vier Rennen an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden. Das ist intensiv, aber mir gefällt das. Ich mag es nicht, wenn zwischen den Rennen zu grosse Pausen sind.»





