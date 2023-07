Helmut Marko: «Max erstaunt uns immer wieder»

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko betrachtet die letzten Erfolge von Red Bull Racing im Rückspiegel. «Davon hätten wir nie zu träumen gewagt, als wir 2005 in die Formel 1 eingestiegen sind.»

Der 80-jährige Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko kann auf eine sehr erfolgreiche erste Saisonhälfte in der Formel 1 zurückblicken. Mit dem zweifachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sicherte sich Red Bull Racing beim Grossen Preis von Kanada den 100. Sieg der Team-Historie, es läuft gut in Sachen Titelverteidigung. Und im Hintergrund wird bereits mit Top-Personal am ersten eigenen Motor gearbeitet.

Le Mans-Sieger Marko sagt: «Max erstaunt uns immer wieder. Wir sind jetzt in der Riege der fünf besten Teams der Geschichte aufgestiegen.»

«Das ist etwas, wovon wir nie zu träumen gewagt hätten, als wir 2005 in die Formel 1 eingestiegen sind. Und Max macht das in diesem Jahr alles mit einer unglaublichen Souveränität und Leichtigkeit.»

«Es ist eine aufregende Geschichte, die letzten 20 Jahre sind wie im Flug vorbeigegangen. Jetzt kommt 2026 der eigene Motor von uns, ein neues Kapitel. Wir wollen das hohe Niveau halten.»

«Worauf wir uns auch freuen können, das ist die neue Spitze bei AlphaTauri, mit Laurent Mekies und Peter Bayer.»



Marko weiss, dass die Konkurrenz hart daran arbeitet, den Rückstand auf Red Bull Racing zu verringern. Beim Grossen Preis von Grossbritannien hat sich gezeigt: Die Gegner rücken näher.



Aber Marko bleibt gelassen: «Sollten die Autos gleich schnell sein, dann gibt es immer noch den Max-Faktor. Ihm kann derzeit keiner das Wasser reichen.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2