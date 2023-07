Ungarn-GP: Frei zu sehen auf YouTube-Kanal von Sky!

​Die Formel-1-Fans dürfen sich freuen: Sie können den Grossen Preis von Ungarn auf dem YouTube-Kanal von Sky verfolgen, zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem Grand Prix von Spanien.

Am kommenden Sonntag präsentiert Sky Sport den Grossen Preis von Ungarn auf dem eigenen YouTube-Kanal, auf skysport.de und in der Sky Sport App für alle Fans frei empfangbar – zusätzlich zur gewohnten Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky Q und WOW. Bereits Anfang Juni war beim Grand Prix von Spanien erstmals eine Sky Sport Übertragung frei empfangbar im Livestream ausgestrahlt worden.

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland, sagt dazu: «Das erste Formel-1-Rennen auf unserem Sky Sport YouTube-Kanal bestärkt uns im Vorhaben, insbesondere die wachsende Anzahl junger Fans dort anzusprechen, wo sie Sportinhalte erleben will. Die Begeisterung, mit der wir bei Sky Sport die Formel 1 übertragen, wollen wir auch am Hungaroring mit den Fans teilen.»

Die Formel 1 zieht weltweit immer mehr neue und jüngere Fans in ihren Bann. Auch Sky, exklusiver Rechtepartner der Formel 1 in Deutschland, verzeichnete so in den letzten Rennsaisons deutliche Zuschauerzuwächse ausserhalb der Gruppe der traditionellen Formel-1-Fans.

Um diesem gewandelten Medienkonsum Rechnung zu tragen, hat sich Sky dazu entschlossen, seine hochwertigen Live-Übertragungen bei den Rennen in Spanien Anfang Juni und nun in Ungarn kostenfrei live im Sky Sport YouTube Kanal sowei über skysport.de und in der Sky Sport App zugänglich zu machen.



Dazu haben wir für Sie die wichtigsten Termine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengestellt.





Ungarn-GP im Fernsehen

Freitag, 21. Juli

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.50 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Uhr: Zweites Training

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 2001

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023



Samstag, 22. Juli

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – Beyond All Limits

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 2006

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 1987

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn 1988

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 23. Juli

06.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.20 Uhr: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Ungarn 2022

11.40 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2023

13.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Ungarn-GP

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Ungarn 2006

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Ungarn-GP

14.20 Uhr: SRF zwei – Vorberichte zum Ungarn-GP

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Ungarn-GP

14.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Ungarn-GP

14.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Ungarn-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis von Ungarn

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.05 Uhr: ORF 1 – Motorhome: Ungarn-GP

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Preissenkonferenz Rennen

18.15 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2023





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:16,938 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,798 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,783

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,776

05. George Russell (GB), Mercedes, +11,206

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,882

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,193

08. Alex Albon (T), Williams, +17,878

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,689

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,448

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +23,632

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,830

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +26,663

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +27,483

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +29,820

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +31,225

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +33,128

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Motorschaden

Esteban Ocon (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 10 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Pérez 156

03. Alonso 137

04. Hamilton 121

05. Sainz 83

06. Russell 82

07. Leclerc 74

08. Stroll 44

09. Norris 42

10. Ocon 31

11. Piastri 17

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 411 Punkte

02. Mercedes 203

03. Aston Martin 181

04. Ferrari 157

05. McLaren 59

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2